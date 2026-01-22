CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

IDF Eurasia объединил активы в финансовую группу под брендом «Свой»

Холдинг IDF Eurasia объявил о завершении консолидации своих активов («Свой Банк», MoneyMan, ID Collect, «Свой Капитал», IDF Technology, IDF Lab, MonPlatiza и «Финансовые системы») в единую финансовую группу. Новая структура будет развиваться под единым брендом «Свой» в рамках стратегии создания финтех-экосистемы для повышения клиентской ценности и операционной эффективности.

Ключевым драйвером роста бизнеса станет внедрение единой продуктовой и ИТ-платформы, которая позволит сократить время вывода новых продуктов на рынок и создать для клиентов единую точку входа для управления всеми финансовыми продуктами группы.

В рамках этой задачи «Свой» планирует увеличить инвестиции в развитие ИТ-инфраструктуры на 35% по сравнению с прошлым годом и выделить более 1,5 млрд руб.

«Свой» — наша новая философия бизнеса. Мы стремимся быть по-настоящему «своим» финансовым партнером для клиентов и сотрудников - доступным, прозрачным, понятным, близким и технологичным, — сказал сооснователь группы «Свой» Борис Батин. — Консолидация активов под единым брендом — это заявка на создание полноценной экосистемы, которая сочетает скорость и доступность финтеха со стабильностью и надежностью традиционных институтов».

Переход к финтех-экосистеме стал одним из этапов органического роста бизнеса. Так за последние три года компания увеличила объём активов более чем в 2,5 раза и планирует вырасти еще в два раза в ближайшие три года. Клиентская база на начало 2026 г. превысила 15 млн человек.

Стратегический фокус компании ориентирован на российский рынок. Технологическая инфраструктура, включая вычислительные мощности и системы хранения данных, локализована и эксплуатируется на территории Российской Федерации. Принципами работы заявлены прозрачность условий, ответственность и клиентоцентричность.

Объединение под брендом «Свой» отражает общемировой тренд на консолидацию финансовых услуг. Группа рассматривает возможность дальнейших сделок M&A (слияний и поглощений) для расширения портфеля услуг и усиления рыночных позиций, в том числе на фоне растущего спроса на локальные технологические решения.

