57% компаний уже внедрили ИИ в работу с персоналом

37% российских компаний стали чаще применять искусственный интеллект в работе и считают это одним из главных успехов 2025 года, выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга. По сравнению с показателями 2024 г. доля работодателей, внедривших ИИ в различные процессы, выросла на 26 процентных пунктов. При этом больше половины компаний (57%) так или иначе используют искусственный интеллект для решения HR-задач. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 31 октября по 30 ноября 2025 г., участие приняли 1314 представителей российских компаний.

«Показательно, что среди всех достижений прошедшего года CEO российских компаний чаще всего отмечают именно внедрение технологий искусственного интеллекта — сразу 40% руководителей высшего звена выделили этот факт. Как правило, в использовании ИИ-инструментов топ-менеджмент видит возможности для роста общей эффективности, для оптимизации рутинных бизнес-процессов и для сокращения доли ошибок, вызванных человеческим фактором. Кроме того, применение нейросетей нередко воспринимается как некий маркер технологичности и «продвинутости» бренда, что может оказывать позитивное влияние на репутацию компании и ее первых лиц», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В HR-процессах технологии искусственного интеллекта используют 57% работодателей, однако пока эта практика далека от системной. Так, лишь 4% компаний сообщили, что ИИ в кадровых процессах применяется повсеместно. Еще 27% признали, что подключают ИИ-инструменты к работе с персоналом время от времени, без четкой стратегии. При этом наиболее часто ИИ для решения HR-задач применяют компании со штатом от тысячи человек (62%), а наиболее редко — со штатом в пределах ста человек (53%).

hh1.jpg

hh.ru

Среди разнообразных задач HR-специалистов искусственный интеллект лучше всего зарекомендовал себя в подборе персонала: 31% компаний уже используют ИИ в этом направлении. Далее следуют кадровое администрирование (22%), обучение и развитие персонала (17%), адаптация новых сотрудников (15%), целеполагание и оценка (11%).

В 2026 г. работодатели намерены продолжить интеграцию искусственного интеллекта в HR-процессы. Прежде всего это затронет адаптацию (22%), обучение (21%) и подбор персонала (18%).

hh2.jpg

hh.ru

Наибольший скепсис работодатели проявляют к внедрению ИИ в процессы, связанные с компенсациями и вознаграждениями — сразу 50% не только не практикуют это, но и не планируют в ближайшем будущем. Сегодня всего 7% компаний используют искусственный интеллект для расчета зарплат и премий, и лишь 12% планируют начать делать это в 2026 г.

Чуть меньше сомнений работодатели испытывают относительно интеграции ИИ-технологий в управление карьерным ростом сотрудников. Пока такие примеры есть только в 6% компаний, но в 2026 г. к ним намерены присоединиться еще 14% респондентов.

