«Авито Работа»: спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а с высшим — на 6% за год

Согласно данным «Авито Работы», в 2025 г. число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует трендам в системе образования: по информации Минпросвещения, в прошедшем году колледжи и техникумы вместо старшей школы выбрало 63% девятиклассников. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший рост количества предложений о работе с наличием СПО в 2025 г. был зафиксирован в рабочих и прикладных специальностях. Сильнее всего за год увеличилось число предложений для регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры (+37% год к году). Такие работники настраивают электронные устройства и узлы, чтобы они работали строго по техническим требованиям: проверяют параметры, проводят контроль, выявляют неисправности. Средняя предлагаемая зарплата для этой категории работников составила 118 231 руб. в месяц.

Указанные средние зарплатные предложения относятся к вакансиям для специалистов с опытом от одного года до трех лет и рассчитаны на основе зарплатных вилок, которые работодатели указывают в объявлениях.

Чаще стали требоваться дефектоскописты (+26%) — они работают на производствах и выявляют скрытые дефекты в металлах, сварных швах и конструкциях с помощью методов неразрушающего контроля. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников за полный день в 2025 г. составили 80 000 руб. в месяц.

На 21% больше стало вакансий для лаборантов. Такие работники проводят анализы и исследования, подготавливают и отбирают образцы, ведут сопроводительную документацию. Это помогает контролировать качество материалов и соблюдение технологических норм. По итогам 2025 г. кандидаты на такие должности могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 50 403 руб. в месяц. Значительная доля вакансий для таких специалистов при этом предполагает сменный график или частичную занятость.

Количество вакансий для квалифицированных специалистов с высшим образованием также показало рост, но более умеренный. В 2025 г. их общее число увеличилось на 6% год к году.

Самая заметная динамика наблюдалась в вакансиях для выпускников вузов в сфере сельского хозяйства. На фоне роста внимания к продовольственной безопасности и устойчивости агропроизводства работодатели усиливали команды в АПК. В 2025 г. было опубликовано на 57% больше вакансий для агрономов, чем год назад, а зарплатное предложение составило в среднем 105 622 руб. в месяц.

На втором месте в списке востребованных специалистов с высшим образованием оказались менеджеры по персоналу. Количество вакансий для HR год к году увеличилось на 35% при среднем зарплатном предложении в 71 413 руб. в месяц.

Топ-3 замыкают зоотехники, число вакансий для которых выросло на 29% за год. В 2025 г. специалистам, которые управляют производственными процессами на животноводческом комплексе — от рациона и условий содержания животных до профилактики заболеваний, — были готовы предложить в среднем 78 007 руб. в месяц при полной занятости.

«В 2025 г. спрос как на работников со СПО, так и на специалистов с высшим образованием рос преимущественно в реальном секторе экономики. Работодатели из таких сфер, как промышленность и АПК, активнее развивают производство и готовы инвестировать в квалифицированные кадры — прикладные рабочие специальности, а также профильных специалистов, влияющих на качество, безопасность и эффективность производственных процессов. Конкуренция за таланты способствует росту зарплатных предложений: так, в вакансиях агрономов год к году они выросли на 32%, а дефектоскопистам стали предлагать на 16% более высокую зарплату за полный рабочий день, чем годом ранее», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».