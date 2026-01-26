CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

BPMSoft и СГЭУ запускают совместные проекты в ИТ-образовании

Разработчик low-code платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Партнерство направлено на развитие совместных проектов и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Стороны договорились об обучении специалистов, востребованных в ИТ-отрасли, и интеграции практико-ориентированных дисциплин на базе инструментов и методологии BPMSoft в образовательный процесс. Совместная работа также будет включать проведение стажировок, возможность сертификации и трудоустройства выпускников.

В рамках первых шагов взаимодействия по направлению «Прикладная информатика» (программа «Цифровые технологии в экономике») студенты четвертого курса будут выполнять задания на low-code платформе со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft. Они попробуют себя в ролях аналитика, дизайнера, разработчика и тестировщика. Такой формат помогает понять, как устроена работа ИТ-команд и какие навыки ожидают работодатели.

Лилия Ермолина, заведующая кафедрой прикладной информатики СГЭУ: «Сегодняшний студент — завтрашний профессионал. С BPMSoft мы даем нашим учащимся не только знания, но и практический опыт работы с передовыми ИТ-решениями. Это шанс уже во время учебы понять, как цифровые технологии работают в реальном бизнесе. Для СГЭУ это ключ к конкурентоспособным выпускникам в сфере ИТ, поскольку сегодня тот, кто умеет быстро перестраивать процессы, — диктует правила рынка, а спрос растет не просто на программы, а на платформы, где процессы собираются как конструктор, без долгого времени, затраченного на разработку».

Юлия Голякина, руководитель программы «BPMSoft Образование»: «Мы рассматриваем сотрудничество с университетами как стратегическую инвестицию в развитие ИТ-кадров. Совместные образовательные проекты формируют экосистему, в которой студенты получают практический опыт, а рынок — подготовленных специалистов, знакомых с современными цифровыми платформами. У нас уже есть большой опыт работы с ведущими вузами страны, и мы делаем все возможное, чтобы больше будущих выпускников имели доступ к актуальному бизнес-инструментарию еще на этапе обучения».

Сотрудничество реализуется в рамках инициативы «BPMSoft Образование», которая стартовала в 2023 г. Сегодня в ней участвуют более 40 российских вузов, а с low-code инструментами платформы уже познакомились свыше 3 тыс. студентов. Программа помогает готовить ИТ-специалистов, которые умеют работать с отечественными цифровыми решениями для бизнеса.

