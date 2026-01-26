CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили свыше 3,2 млрд рублей

С помощью таможенных льгот компании из особой экономической зоны столицы сэкономили более 3,2 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает существенную поддержку высокотехнологичным предприятиям, которая позволяет эффективно развивать производства. Благодаря таможенным льготам за девять месяцев 2025 г. резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” сэкономили свыше 3,2 млрд руб.», — сказал Максим Ликсутов.

За весь период деятельности резиденты получили свыше 5,4 млрд руб. в виде таможенных преференций. Применение режима свободной таможенной зоны существенно снижает финансовую нагрузку как при создании новых производств, так и при расширении или модернизации уже действующих предприятий. Благодаря этому компании могут увеличивать объемы выпуска критически важной продукции для нужд города и страны.

