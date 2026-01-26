Учебный центр GreenData подтвердил статус лицензированной образовательной площадки

Учебный центр GreenData получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Документ подтверждает соответствие образовательных программ и процессов требованиям действующего законодательства и создает основу для его дальнейшего роста в рамках утвержденных стандартов. Это стратегически важно для корпоративных партнеров и клиентов, которые рассматривают обучение как инвестицию в долгосрочную устойчивость ИТ-ландшафта и непрерывность ключевых процессов. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

GreenData развивает обучение и повышение навыков специалистов, работающих с платформой GreenData и решениями на ее основе. Образовательные программы ориентированы, прежде всего, на корпоративных заказчиков и решают прикладные задачи внедрения, развития и сопровождения цифровых продуктов в компаниях уровня enterprise.

Образовательные программы GreenData встроены в логику формирования центров компетенций у заказчиков и партнеров. Подготовка и оценка навыков сотрудников позволяют организациям снижать зависимость от внешнего консалтинга, быстрее тиражировать решения внутри бизнеса и обеспечивать их дальнейшее самостоятельное развитие.

В компании отмечают, что в последние годы корпоративное обучение все чаще рассматривается бизнесом как самостоятельный управляемый контур, а не вспомогательная функция. В условиях масштабных технологических изменений и активного перехода на отечественные ИТ-решения компаниям важно не только выбрать платформу или продукт, но и обеспечить устойчивую экспертизу внутри собственных команд.

«Для нас получение лицензии — это, прежде всего, подтверждение зрелости образовательных процессов и методологий, которые используются в работе с корпоративными клиентами. Мы видим, что компании все чаще выделяют обучение сотрудников как отдельный приоритет и закладывают на это бюджет, поскольку успех цифровых инициатив напрямую зависит от компетенций сотрудников», — отметила Дарья Глебова, руководитель учебного центра GreenData.

Отдельное внимание в рамках обучения уделяется также оценке уровня компетенций. Обучение дополняется инструментами проверки знаний и навыков специалистов, что помогает заказчикам объективно понимать текущий уровень команд, планировать развитие персонала и формировать проектные роли. По итогам обучения слушатели получают сертификаты установленного образца, подтверждающие прохождение программы и уровень освоения материала.

Такой подход позволяет компаниям фиксировать квалификацию специалистов и использовать результаты обучения уже на этапе планирования проектов.