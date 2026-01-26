CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Учебный центр GreenData подтвердил статус лицензированной образовательной площадки

Учебный центр GreenData получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Документ подтверждает соответствие образовательных программ и процессов требованиям действующего законодательства и создает основу для его дальнейшего роста в рамках утвержденных стандартов. Это стратегически важно для корпоративных партнеров и клиентов, которые рассматривают обучение как инвестицию в долгосрочную устойчивость ИТ-ландшафта и непрерывность ключевых процессов. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

GreenData развивает обучение и повышение навыков специалистов, работающих с платформой GreenData и решениями на ее основе. Образовательные программы ориентированы, прежде всего, на корпоративных заказчиков и решают прикладные задачи внедрения, развития и сопровождения цифровых продуктов в компаниях уровня enterprise.

Образовательные программы GreenData встроены в логику формирования центров компетенций у заказчиков и партнеров. Подготовка и оценка навыков сотрудников позволяют организациям снижать зависимость от внешнего консалтинга, быстрее тиражировать решения внутри бизнеса и обеспечивать их дальнейшее самостоятельное развитие.

В компании отмечают, что в последние годы корпоративное обучение все чаще рассматривается бизнесом как самостоятельный управляемый контур, а не вспомогательная функция. В условиях масштабных технологических изменений и активного перехода на отечественные ИТ-решения компаниям важно не только выбрать платформу или продукт, но и обеспечить устойчивую экспертизу внутри собственных команд.

«Для нас получение лицензии — это, прежде всего, подтверждение зрелости образовательных процессов и методологий, которые используются в работе с корпоративными клиентами. Мы видим, что компании все чаще выделяют обучение сотрудников как отдельный приоритет и закладывают на это бюджет, поскольку успех цифровых инициатив напрямую зависит от компетенций сотрудников», — отметила Дарья Глебова, руководитель учебного центра GreenData.

Отдельное внимание в рамках обучения уделяется также оценке уровня компетенций. Обучение дополняется инструментами проверки знаний и навыков специалистов, что помогает заказчикам объективно понимать текущий уровень команд, планировать развитие персонала и формировать проектные роли. По итогам обучения слушатели получают сертификаты установленного образца, подтверждающие прохождение программы и уровень освоения материала.

Такой подход позволяет компаниям фиксировать квалификацию специалистов и использовать результаты обучения уже на этапе планирования проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки

«Дочка» «1С» требует у «Почты России» 100 миллионов с лишним

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

В «Аэрофлоте» глобальный сбой в ИТ-системе. Ограничены оформление и возврат билетов, регистрация пассажиров и багажа

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще