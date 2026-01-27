CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ-ипотека 2025: количество улучшивших жилищные условия приблизилось к отметке в 100 тысяч

К концу 2025 г. свыше 93 тыс. ИТ-специалистов приобрели недвижимость на выгодных условиях благодаря льготной ИТ-ипотеке. Прошлый год показал, что обновлённая летом 2024 г. программа развивается с опережающими темпами. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Около половины всех аккредитованных ИТ-компаний — порядка 7 тыс. — включены в список организаций, сотрудники которых могут оформить кредит на льготных условиях, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 г. Регулярно расширяющийся список организаций-участников свидетельствует о востребованности программы и её значимости для развития отрасли.

Для включения в перечень ИТ-компании должны применять налоговые льготы по итогам прошлого года и обеспечить раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062. Компания может быть зарегистрирована в любом регионе.

С 2025 г. список организаций формируется ФНС дважды в год — 20 мая и 20 сентября. На специальном сервисе «Госуслуг» информация обновляется после 25 мая и 25 сентября.

В каких регионах была наиболее востребована ИТ-ипотека: Московская область, Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Краснодарский край.

В прошлом году был отменён лимит, устанавливаемый для банков на количество выдаваемых льготных кредитов в год, исключена практика введения банками допкомиссий и утверждены гарантии о сохранении ИТ-ипотеки при изменении организационно-правовой формы компании-работодателя. Все эти решения открыли дополнительные возможности для тысяч ИТ-специалистов по всей стране, которые смогли приобрести жильё на льготных условиях.

