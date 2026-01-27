CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов ИT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Подписанный документ — результат многолетнего продуктивного сотрудничества НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, начавшегося в 2016 г. В 2017 г. в Московском институте электроники и математики имени А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ (МИЭИМ НИУ ВШЭ) была открыта базовая кафедра ГК InfoWatch по информационной безопасности. Это стало отправной точкой для развития образовательного направления компании и интеграции ее экспертизы в учебные программы.

В рамках сотрудничества в 2018-2019 гг. в МИЭМ НИУ ВШЭ была запущена магистерская программа по безопасности киберфизических систем, в 2024 году Академия InfoWatch совместно с НИУ ВШЭ запустили онлайн-курс по защите персональных данных. На протяжении всего периода сотрудничества эксперты организаций разрабатывали сценарии для систем защиты информации от внутренних угроз, позволяющие моделировать инциденты, анализировать действия инсайдеров, тестировали полученные результаты в образовательной деятельности вуза и в многочисленных интеллектуальных соревнованиях для студентов в направлении ИБ. В 2025 году команды исследователей вуза и компании разработали инструмент контроля безопасности ML-моделей.

Новое соглашение позволит объединить академический потенциал НИУ ВШЭ с практическими разработками ГК InfoWatch и повысит мотивацию молодых специалистов, отмечают стороны.

«Сотрудничество МИЭМ ВШЭ и группы компаний InfoWatch — убедительный пример долгосрочного эффективного партнерства ведущего вуза и ведущей ИТ-компании. С 2017 года в институте успешно работает базовая кафедра ГК InfoWatch под руководством выпускницы МИЭМ Натальи Ивановны Касперской, специалисты компании активно участвуют в образовательной и проектной деятельности МИЭМ. За годы сотрудничества мы выработали и применяем уникальные модели взаимодействия, позволяющие не только на высочайшем уровне готовить профессионалов в области информационной безопасности, но и выполнять актуальные научно-исследовательские работы. Мы искренне рады, что наше успешное сотрудничество продолжает набирать обороты», – сказал Дмитрий Коваленко, проректор, директор МИЭМ НИУ ВШЭ.

«Подписанное с НИУ ВШЭ соглашение — не отработка поставленных перед вендорами образовательных задач «для галочки». ГК InfoWatch много лет работает с вузами, и, в частности, с моей альма-матер — МИЭМ. Мы продолжаем делиться нашим опытом и экспертизой, внедряем лабораторные комплексы, а теперь будем еще больше погружаться в самую суть образовательных программ по направлениям информационной безопасности. Все для того, чтобы выпускники сразу становились умелыми и востребованными на рынке труда специалистами, без необходимости дообучать их», – сказала Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch.

Соглашение между ГК InfoWatch и НИУ ВШЭ заключено в рамках проекта по апробации механизма взаимодействия аккредитованных ИТ-компаний и образовательных организаций. Такая работа ИТ-компаний и учреждений сферы образования предусмотрена постановлением Правительства России от 28 ноября 2025 г №1949.

