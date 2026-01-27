CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Подход к удержанию персонала стал более избирательным, каждый шестой работодатель не удерживает никого

Изменение баланса спроса и предложения на рынке труда и активное внедрение новых технологий меняет подход к удержанию персонала. В опросе SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Ситуация в экономике напрямую влияет на кадровую политику в отношении увольняющихся сотрудников. HR-специалисты в большинстве своем считают удержание персонала оправданным, однако мнение о том, кого удерживать, всех или самых ценных, меняется. В 2011 г., в посткризисный период, когда преимущество на рынке труда было на стороне работодателей, лишь 11% эйчаров говорили, что удерживать стоит всегда, а 78% придерживались ситуативного подхода. «Соискательский» рынок труда 2024 г. заставил компании пересмотреть свою позицию: доля сторонников безусловного удержания выросла до 24%. Это было время уступок и борьбы за ценные кадры в условиях дефицита. Текущий 2026 г., характеризующийся изменением баланса сил в пользу нанимателей, вновь скорректировал мнения: хотя доля сторонников позиции «всегда удерживать» остается высокой (21%), происходит заметный сдвиг к индивидуальному подходу (74%).

Что же на практике? В 2011 г. 12% компаний действовали по принципу безусловного удержания, еще 67% — избирательного, а 16% — никогда не прилагали таких усилий. Период наибольшей готовности работодателей идти на уступки пришелся на 2024 г.: 25% компаний пытались предотвратить уход всех увольняющихся, еще 63% — самых ценных, а доля тех, кто никогда не удерживает персонал, снизилась до 10%. Именно тогда стратегия контрофера и спешного улучшения условий использовалась наиболее часто. Сегодня доля компаний, принципиально отказывающихся от практик удержания, выросла до 16%, что свидетельствует о более жесткой и уверенной позиции нанимателей. Впрочем, удерживающих всех, по-прежнему немало (23%), — кадровый дефицит в массовых отраслях не преодолен, демографическая ситуация не начнет изменяться к лучшему до конца десятилетия.

Таким образом, результаты опроса 2026 г. указывают на возврат к модели, где удержание — это не правило, а исключительная мера, применяемая к действительно ключевым специалистам, в то время как компании все чаще позволяют остальным сотрудникам уходить, не вступая в переговоры. SuperJob прогнозировал этот тренд, и нужно отметить, что на практики удержания оказывает влияние не только соотношение спроса и предложения на рынке труда, но и активное внедрение новых технологий, позволяющее работодателям частично замещать функции персонала без найма, особенно на рутинных повторяющихся операциях.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 198

Время проведения: 12—23 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

«Дешевый фильтр»: Госфонд купил долю в российской нейросети для выявления болезней головного мозга

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще