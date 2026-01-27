CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку до 175,3 млрд рублей

В январе — сентябре 2025 г. резиденты особой экономической зоны в 1,7 раза увеличили объем выручки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку высокотехнологичным компаниям, расположенным на территории особой экономической зоны столицы. Благодаря масштабным льготам и налоговым преференциям от Правительства Москвы предприятия наращивают объемы отгрузки выпускаемой продукции. Например, за девять месяцев 2025 года выручка резидентов составила 175,3 млрд руб. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Максим Ликсутов.

Компании со статусом резидента ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%. Сэкономленные средства они направляют на расширение и развитие производства, а также разработку новой продукции для нужд города и страны, что в результате положительно сказывается на финансовых результатах высокотехнологичных предприятий ОЭЗ города.

