ГК X-Com и Systeme Electric укрепляют партнерство в области электротехнических и инфраструктурных решений

Группа компаний X-Com будет выступать в качестве ИТ-партнера компании Systeme Electric. Об этом CNews сообщил представитель X-Com.

Systeme Electric — один из ключевых партнеров ГК X-Com в направлении оборудования для инженерной ИТ-инфраструктуры и электротехнического оборудования. Сотрудничество компаний основано на общем подходе к обеспечению высокого уровня качества продукции и ориентации на комплексные решения для клиентов.

«Источники бесперебойного питания и решения для центров обработки данных являются одним из стратегических направлений для ГК X-Com. Рынок дата-центров демонстрирует устойчивую динамику, и для нас принципиально важно предлагать заказчикам надежные и технологически выверенные решения», — отметил Антон Усков, руководитель направления инфраструктурного оборудования ГК X-Com.

По его словам, продуктовая линейка Systeme Electric охватывает широкий спектр оборудования для распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, востребованного как при строительстве новых объектов, так и при модернизации существующих.

В Systeme Electric также высоко оценивают уровень партнерства с ГК X-Com.

«ГК X-Com — это надежный канал продаж, что подтверждается её партнёрским статусом. Компания из года в год демонстрирует стабильные результаты, а специалисты X-Com глубоко погружены в продуктовую линейку Systeme Electric, регулярно проходят обучение и следят за обновлениями», — сказал Святогор Гавриленко, руководитель направления E-commerce Systeme Electric.

Отдельное внимание в рамках сотрудничества уделяется вопросам импортозамещения. По словам Святогора Гавриленко, значительная часть продукции Systeme Electric уже имеет статус «Сделано в России». В частности, такой статус недавно получили электроустановочные изделия линейки Atlas Design. Кроме того, программные комплексы DC Guard, SystemeMES, SystemeBMS и SystemePlatform включены в реестр российского программного обеспечения.