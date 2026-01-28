Российские школьники хотят обучиться работе с нейросетями — исследование «Фоксфорда» и «Ипсос Комкон»

Онлайн-школа «Фоксфорд» и исследовательская компания «Ипсос Комкон» провели опрос и выяснили, как респонденты относятся к применению ИИ в учебе. Аналитики также узнали, какие образовательные задачи помогают решать нейросети и насколько актуальным было бы обучение грамотному применению технологий. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорда».

Исследование проводилось в ноябре 2025 г. в городах с населением свыше 100 тыс. В опросе приняли участие более 1500 человек: родители дошкольников, школьников и студентов колледжей, а также старшеклассники и студенты колледжей.

Как показали результаты исследования, 83% респондентов по всей стране настроены к применению ИИ в обучении положительно или нейтрально. А более половины опрошенных из всех регионов (62%), включая учащихся 9-11 классов, заявили об актуальности обучения правильному использованию нейросетей.

Старшеклассники активнее остальных пользуются ИИ в образовательных целях: 59% — для решения заданий, которые вызывают затруднения, а 50% — для сбора фактической информации для учебных докладов и презентаций. В начальной школе чаще, чем в средних и старших классах, применяют нейросети для организации процесса обучения — об этом рассказали треть респондентов. Примечательно, что в Москве больше, чем в других регионах, распространено использование ИИ в качестве замены языкового тренажера (33%).

Среди основных преимуществ нейросетей респонденты выделяют ускорение процесса обучения (36%) и положительное влияние на технологический прогресс (28%). Часть опрошенных (15%) отметили, что технологии особенно эффективны, если подходить к их применению взвешенно и грамотно.

В то же время 20% респондентов обращают внимание на то, что ИИ часто допускает ошибки и может вводить в заблуждение. Еще 18% участников опроса уверены, что нейросети снижают эффективность самостоятельного мышления.