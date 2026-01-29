«2ГИС» и Luxms начали сотрудничество в области бизнес-аналитики

«2ГИС» и ГК Luxms, разработчик российской платформы Luxms BI, заключили партнёрство. Компании объединяют возможности бизнес-аналитики и сервиса геоаналитики «2ГИС Про», чтобы предоставить бизнесу инструменты для оценки рисков, стратегического планирования и выявления возможностей для роста с учётом территориальных данных.

Luxms BI — российская платформа для сбора, обработки, анализа и визуализации данных. Она поддерживает широкий спектр бизнес-сценариев и построена на принципах открытой архитектуры: пользователи могут настраивать аналитику под свои задачи. Интеграция с «2ГИС Про» добавит к платформе детализированные геоданные, которые можно использовать напрямую в BI-сценариях. Например, аналитические отчёты можно будет просматривать прямо на карте города — это упрощает восприятие данных, помогает быстрее выявлять закономерности, видеть потенциальные риски и возможности для бизнеса.

Совместные решения расширят сферу применения аналитики в задачах геомаркетинга, логистики, территориального планирования, оценки инфраструктуры, выбора локаций и анализа городской среды. Такие инструменты особенно актуальны в ритейле, сфере недвижимости, для транспортных и логистических компаний, а также городских служб.

«Стратегическое партнёрство двух вендоров — «2ГИС» и Luxms — существенно расширяет наши общие возможности и сервисы для оказания бизнесу более комплексных услуг. Пространственные данные становятся частью корпоративной аналитики, позволяя более комплексно проводить анализ широкого спектра факторов, оказывающих влияние на бизнес. Это открывает новые сценарии для бизнеса, городских ведомств и команд аналитики — от анализа доступности услуг до прогнозирования спроса и оптимизации логистики. И все это в безопасном контуре на российском стеке», — отметил Егор Рогачев, менеджер по развитию продуктового бизнеса ГК Luxms.

«Интеграция с Luxms BI делает геоаналитику частью бизнес-анализа, позволяя дополнять внутренние данные актуальной информацией о городской инфраструктуре, трафике, спросе и конкуренции и выявлять взаимосвязи между локацией и бизнес-показателями. Визуализация данных на карте и возможность объединения с другими источниками — например, данными операторов связи или госреестров — делают аналитику более полной и прикладной. В результате пользователи получают не просто карту, а инструмент для расчётов, прогнозов и принятия решений», — сказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».