CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«2ГИС» и Luxms начали сотрудничество в области бизнес-аналитики

«2ГИС» и ГК Luxms, разработчик российской платформы Luxms BI, заключили партнёрство. Компании объединяют возможности бизнес-аналитики и сервиса геоаналитики «2ГИС Про», чтобы предоставить бизнесу инструменты для оценки рисков, стратегического планирования и выявления возможностей для роста с учётом территориальных данных.

Luxms BI — российская платформа для сбора, обработки, анализа и визуализации данных. Она поддерживает широкий спектр бизнес-сценариев и построена на принципах открытой архитектуры: пользователи могут настраивать аналитику под свои задачи. Интеграция с «2ГИС Про» добавит к платформе детализированные геоданные, которые можно использовать напрямую в BI-сценариях. Например, аналитические отчёты можно будет просматривать прямо на карте города — это упрощает восприятие данных, помогает быстрее выявлять закономерности, видеть потенциальные риски и возможности для бизнеса.

Совместные решения расширят сферу применения аналитики в задачах геомаркетинга, логистики, территориального планирования, оценки инфраструктуры, выбора локаций и анализа городской среды. Такие инструменты особенно актуальны в ритейле, сфере недвижимости, для транспортных и логистических компаний, а также городских служб.

«Стратегическое партнёрство двух вендоров — «2ГИС» и Luxms — существенно расширяет наши общие возможности и сервисы для оказания бизнесу более комплексных услуг. Пространственные данные становятся частью корпоративной аналитики, позволяя более комплексно проводить анализ широкого спектра факторов, оказывающих влияние на бизнес. Это открывает новые сценарии для бизнеса, городских ведомств и команд аналитики — от анализа доступности услуг до прогнозирования спроса и оптимизации логистики. И все это в безопасном контуре на российском стеке», — отметил Егор Рогачев, менеджер по развитию продуктового бизнеса ГК Luxms.

«Интеграция с Luxms BI делает геоаналитику частью бизнес-анализа, позволяя дополнять внутренние данные актуальной информацией о городской инфраструктуре, трафике, спросе и конкуренции и выявлять взаимосвязи между локацией и бизнес-показателями. Визуализация данных на карте и возможность объединения с другими источниками — например, данными операторов связи или госреестров — делают аналитику более полной и прикладной. В результате пользователи получают не просто карту, а инструмент для расчётов, прогнозов и принятия решений», — сказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще