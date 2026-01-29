«Авито Работа»: средняя предлагаемая зарплата специалистов в видеоигровой индустрии приблизилась к 100 тыс. руб. в месяц

Российский рынок гейминга продолжает активно развиваться, создавая новые возможности для работы в цифровой сфере. Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии для геймеров и стримеров за 2025 год и выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составила 99 420 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

При этом важно отметить, что такие позиции предполагают гибкий график и проектный формат сотрудничества — доход специалистов может складываться из фиксированной ставки, процента от просмотров, рекламных интеграций и донатов аудитории.

По структуре спроса на рынке лидируют стримеры — авторы онлайн-трансляций, которые в реальном времени показывают игровой процесс, общаются с аудиторией и создают развлекательный или обучающий контент. На них приходится 81% всех вакансий на платформе, связанных с игровой индустрией, При этом средняя зарплата для этих специалистов составляет 104 971 руб. в месяц. Геймер-бустеры, которые помогают пользователям прокачивать аккаунты и повышать игровые навыки, занимают 19% вакансий со средним зарплатным предложением 73 722 руб. в месяц.

Региональная динамика показывает, что интерес к найму стримеров усиливается сразу в нескольких частях страны. Наиболее заметный прирост числа вакансий зафиксирован в Санкт-Петербурге (+21%) и в Краснодарском крае (+10%).

Отдельный анализ зарплатных предложений позволяет выделить территории, где стримерам готовы платить больше всего. Лидером рейтинга стала Москва, где работодатели предлагали в среднем 106 964 руб. в месяц. За ней следует Санкт-Петербург, где кандидаты могут рассчитывать в среднем на 103 407 руб. в месяц. Замыкает топ-3 Новосибирск со средним зарплатным предложением 92 867 руб. в месяц.

Самые высокооплачиваемые регионы для стримеров в 2025 году

«Рынок стримеров и цифрового контента в России растет не только как развлекательная ниша, но и как полноценный бизнес-канал для брендов. Игровая индустрия всё активнее привлекает рекламодателей: интеграции в стриминг, брендированные турниры и проекты с участием инфлюенсеров становятся заметной частью маркетинговых стратегий, а зрители игр и трансляций — ценной целевой аудиторией для компаний. Авторы контента, в том числе стримеры, усиливают влияние брендов и помогают им взаимодействовать с пользователями в новых форматах. На фоне этих изменений со стороны соискателей также увеличивается интерес к таким вакансиям — в 2025 г. количество откликов на предложения стримеров выросло на 87%, что подтверждает востребованность профессии как источника стабильного дохода», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».