Более 1500 ИТ-специалистов Подмосковья оформили льготную ипотеку за год

За 2025 г. более 1,5 тыс. высокотехнологичных специалистов получили ипотеку в регионе благодаря льготной программе. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для нас важно, чтобы высокотехнологичные специалисты не только работали в Подмосковье, но и связывали с регионом свою жизнь. Льготная ИТ-ипотека – это реальная возможность решить жилищный вопрос на понятных и доступных условиях. С момента запуска программы уже более 8 тыс. айтишников улучшили свои жилищные условия, а только за прошлый год такую поддержку получили свыше 1,5 тыс. специалистов. Мы видим, что эта мера действительно востребована и помогает привлекать и удерживать сильные кадры в регионе», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте до 50 лет. Для этого специалист должен быть гражданином России и работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области и пользующейся налоговыми льготами, на протяжении всего срока кредита. При этом его средняя заработная плата за последние три месяца должна составлять не менее 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Если ИТ-специалист увольняется, то для сохранения льготной процентной ставки, ему необходимо в течение шести месяцев устроиться в другую компанию.

Посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на едином портале «Госуслуг».