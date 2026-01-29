CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Поддержка ИТ-отрасли
|

Более 1500 ИТ-специалистов Подмосковья оформили льготную ипотеку за год

За 2025 г. более 1,5 тыс. высокотехнологичных специалистов получили ипотеку в регионе благодаря льготной программе. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для нас важно, чтобы высокотехнологичные специалисты не только работали в Подмосковье, но и связывали с регионом свою жизнь. Льготная ИТ-ипотека – это реальная возможность решить жилищный вопрос на понятных и доступных условиях. С момента запуска программы уже более 8 тыс. айтишников улучшили свои жилищные условия, а только за прошлый год такую поддержку получили свыше 1,5 тыс. специалистов. Мы видим, что эта мера действительно востребована и помогает привлекать и удерживать сильные кадры в регионе», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Получить льготную ипотеку могут специалисты в возрасте до 50 лет. Для этого специалист должен быть гражданином России и работать в аккредитованной ИТ-компании, зарегистрированной в Московской области и пользующейся налоговыми льготами, на протяжении всего срока кредита. При этом его средняя заработная плата за последние три месяца должна составлять не менее 150 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Если ИТ-специалист увольняется, то для сохранения льготной процентной ставки, ему необходимо в течение шести месяцев устроиться в другую компанию.

Посмотреть список банков, участвующих в программе, узнать подробные условия и проверить, соответствует ли компания условиям ИТ-ипотеки, можно на специальной странице на едином портале «Госуслуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение СУБД: чего хотят клиенты из разных отраслей, что предлагают вендоры и как выбрать решение для своих задач

Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Знаменитый российский производитель БПЛА согласился заплатить 196 миллионов по договору пятилетней давности

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще