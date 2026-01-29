CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Как оценить кадровый потенциал: Timetta покажет data-driven подход для HR на конференции CNews

Компания Timetta примет участие в конференции CNews «Цифровизация HR 2026», которая состоится 17 февраля. Тематика мероприятия посвящена роли современных IT-решений в повышении эффективности работы HR-служб.

В условиях высокой рыночной турбулентности и неопределенных экономических прогнозов компании стараются более рационально использовать кадровые ресурсы. Бизнесу требуется аналитический подход для оценки вклада каждого сотрудника в выручку компании, а также для выявления зон избыточной численности или дефицита компетенций. При наличии достоверных и проверяемых данных руководство может быстро принимать взвешенные решения по сокращению штата, перераспределению или переподготовке персонала.

Timetta специализируется на разработке решений для компаний из сектора профессиональных услуг, где фонд оплаты труда — ключевая статья расходов. Платформа Timetta позволяет детально отслеживать трудозатраты сотрудников, связать стоимость сотрудника и рентабельность бизнеса.

За последний год функциональность платформы Timetta была расширена. Помимо инструментов управления ресурсами, в систему добавлена поддержка проектного документооборота. HR и руководители проектов могут согласовывать состав команд и оформлять кадровые документы непосредственно в Timetta.

Ключевым нововведением стал отчет «ресурсный разрыв». Он показывает соответствие кадровых возможностей бизнес-планам, выявляя недозагруженные группы и зоны дефицита ресурсов.

На конференции Timetta представит свою платформу и продемонстрирует подход к оценке эффективности персонала. Компания поможет HR-службам пересмотреть процессы, опираясь на объективные метрики и экономическую обоснованность кадровых решений.

