О работе как призвании чаще говорят женщины, как карьере — мужчины

Деньги, карьера или призвание — ради чего работают россияне? В опросе SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В трудовых установках россиян доминирует прагматизм: для большинства работа — это, в первую очередь, источник дохода (55% голосов опрошенных). Ради карьерного роста трудятся 28% респондентов, причем сейчас амбициозных сотрудников стало больше, чем было 2 года назад (21% в 2024). Для 13% работа — это прежде всего призвание и удовольствие от процесса. 4% затруднились с ответом.

Источником дохода свою нынешнюю работу назвали почти равное количество мужчин и женщин (55 и 56% соответственно). О карьерных амбициях же чаще рассказывали мужчины (34% против 22% среди россиянок). В свою очередь, женщины чаще рассматривают работу как призвание (17% против 8% среди мужчин).

Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (43%) почти так же важны, как и доход (46%), о призвании думает только каждый одиннадцатый (9%). Среди респондентов старше 45 лет количество ориентированных на доход и призвание респондентов максимально (69 и 19%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (8%).

Среди россиян со средним профессиональным образованием больше ориентированных на зарплату (68% против 62% среди обладателей высшего). Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием (23% против 16% среди выпускников средних профучреждений).

Россияне с зарплатой от 150 тыс. руб. в месяц чаще демонстрируют прагматичное отношение к своим обязанностям и реже считают работу призванием (63 и 9% соответственно) по сравнению с зарабатывающими до 80 тыс. руб. (51 и 19%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 26—28 января 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу

Размер выборки: 1600 респондентов.