Сергей Кузьменков назначен коммерческим директором «Рикор»

ГК «Рикор» объявляет о назначении Сергея Кузьменкова на должность коммерческого директора. Цель решения — усилить развитие компании на корпоративном рынке и реализовать обновленную стратегию партнерского взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители «Рикор».

Сергей Кузьменков работает в «Рикор» с 2020 г. и ранее руководил департаментом корпоративных продаж, а до этого — департаментом по работе с ключевыми партнерами. В новой роли он будет отвечать за коммерческое развитие компании в корпоративном и государственном секторах, серверном бизнесе, а также модернизацию партнерской программы «Рикор». Ключевая задача: сформировать продукты и программно-аппаратные комплексы под конкретные потребности заказчиков из разных отраслей, а также выстроить эффективную и устойчивую систему обратной связи с рынком.

«За пять лет при поддержке партнеров объемы нашего производства выросли в 10 раз, и мы заняли одну из лидирующих позиций на рынке B2G. Следующий этап — укрепление в B2B и более тесная работа с заказчиками, чтобы точнее понимать их потребности и развивать продуктовую линейку, для чего нам необходимо наглядно демонстрировать преимущества внедрения решений «Рикор» в ИТ‑инфраструктуру бизнеса. При этом партнеры остаются ключевым каналом, а главная цель — рост доходов всей экосистемы», — сказал Сергей Кузьменков.

Практические шаги новой стратегии уже реализуются: «Рикор» проводит экскурсии на свою производственную площадку для партнеров и заказчиков. Завод оснащен одними из самых передовых в России роботизированных линий, выпускающих сотни тысяч единиц продукции ежемесячно: серверов, ноутбуков, ПК, моноблоков и мониторов. Особенность предприятия дополняют единственные в стране роботизированные линии тестирования ноутбуков — каждое устройство проходит многоуровневое тестирование и проверку по десяткам параметров. Посещение завода дает возможность партнерам и заказчикам вживую увидеть весь производственный цикл, а также оценить масштаб производственных возможностей «Рикор», что помогает точнее планировать проекты и корректировать стратегии цифровой трансформации.