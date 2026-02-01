CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО «Манго Телеком»

Топ-менеджер будет отвечать за единую коммерческую стратегию группы компаний, а также развитие решений в области унифицированных коммуникаций и маркетинговых технологий.

В новой роли Алексей сосредоточится на укреплении позиций группы компаний на ключевых рынках, развитии партнёрской сети MANGO OFFICE, а также выводе продуктов и сервисов на новые рынки.

Алексей Рубцов более 12 лет работает в телеком-отрасли и развивает B2B-направления.

В 2014–2020 годах он занимал руководящие позиции в АО «МТТ», где отвечал за развитие унифицированных коммуникаций и работу с корпоративными клиентами. Под его руководством компания увеличила долю рынка и запустила интеллектуальную коммуникационную платформу (PaaS) для B2B-, B2G- и B2O-партнёров.

С 2020 года работал в ПАО «Вымпелком» (билайн). Алексей возглавлял дирекцию по работе с крупным бизнесом, а с 2022 года — корпоративный блок Московского региона. За это время объём бизнеса региона вырос более чем на треть, увеличилась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса.

Денис Голованов, генеральный директор ООО «Манго Телеком»:

«Назначение Алексея Рубцова усилит позиции ООО «Манго Телеком» на рынке унифицированных коммуникаций.

Его знания телеком-рынка и опыт масштабирования помогут скоординировать работу всех направлений компании и связанных с ней активов.

Это позволит развивать бизнес и создавать понятные и полезные решения для клиентов».

Алексей Рубцов, коммерческий директор ООО «Манго Телеком»:

«Унифицированные коммуникации – база для бизнеса любого размера. Их роль будет только увеличиваться — как в продажах, так и в клиентских службах и ежедневной работе команд.

ООО «Манго Телеком» — один из лидеров рынка унифицированных коммуникаций. Моя цель — помочь компании расти и одновременно развиваться самому в сильной команде».

