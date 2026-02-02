Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 января 2026 г. №9-р

Утвержден план мероприятий по реализации второго этапа важнейшего инновационного проекта государственного значения «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ».

Второй этап рассчитан на 2026-2030 гг. и направлен на завершение формирования научной, инфраструктурной и методической основы для новой системы, ее апробацию и функционирование в полном объеме. Запланированы мероприятия, предполагающие модернизацию материально-технической базы и программы фонового мониторинга климатически активных веществ, совершенствование методической базы, продолжение научно-исследовательских работ, направленных на развитие систем прогнозирования изменения климата.

Одновременно внесены изменения в проект. На РАН возложена научная экспертиза детализированного технического задания на научные и (или) научно-технические работы, реализуемые в рамках проекта, а также результатов этих работ; на Научно-технологический университет «Сириус» - оценка практической значимости результатов работ.

Даны поручения.

Информация Федеральной налоговой службы от 28 января 2026 г «Скоринг-конструктор - новый функционал цифрового помощника «Сервис оценки»

В сервисе оценки юрлиц и ИП, доступном в личном кабинете налогоплательщика, теперь применяется адресный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности пользователей.

Внедрен скоринг-конструктор, позволяющий пользователям самостоятельно создавать различные модели скоринга, добавляя или исключая параметры оценки. Тут можно сформировать собственный шаблон выписки с нужными показателями оценки. Сами показатели были расширены и скорректированы.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 23 января 2026 г. № 07-48247 «О рассмотрении обращения»

Операторы (обладатели информации) не относятся к лицам, участвующим в централизованном управлении сетью связи общего пользования.

Операторы (обладатели информации) должны обеспечить взаимодействие с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования ФГУП «ГРЧЦ» (подведомственный Роскомнадзору) (далее - ЦМУ ССОП).

ЦМУ ССОП создана Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), целью которой является противодействие компьютерным атакам типа «отказ в обслуживании».

В целях оперативного взаимодействия с ЦМУ ССОП операторам (обладателям информации) необходимо при обнаружении DDoS-атаки оперативно предоставить: список атакуемых IP-адресов или префиксов, требующих защиты; контактные данные ответственных сотрудников.

Рекомендовано заранее подготовить и актуализировать необходимую информацию для эффективного реагирования в случае кибератак.

Информация Федеральной налоговой службы от 21 января 2026 г. «Запущен новый сервис выбора кодов ОКВЭД»

На сайте ФНС доступен новый сервис «Мой ОКВЭД», позволяющий подобрать коды заявительного типа на основе планируемой бизнесом деятельности. В нем реализован механизм поиска кодов видов деятельности, в т. ч. на основе готовых наборов кодов ОКВЭД «пакетные решения». Также сервис может помочь при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД. Для этого надо указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат отобразится в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом.

Новый сервис позволит повысить качество сведений о кодах ОКВЭД, включаемых в ЕГРЮЛ и ЕГРИП при регистрации бизнеса.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13 января 2026 г. «На Госуслугах заработал реестр злостных неплательщиков алиментов»

На Госуслугах появился реестр злостных неплательщиков алиментов. В него попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами. Для проверки нужны только ФИО и дата рождения. Сервис доступен всем пользователям Госуслуг.

Информация Банка России от 13 января 2026 г. «Заработал сервис анонимного информирования об инсайдерской торговле и манипулировании рынком»

Банк России на своем сайте запустил сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры.

Сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения.