Николай Городецкий возглавил «Свеза СмартЛайн»

Николай Городецкий назначен на должность директора «Свезы СамртЛайна» —подразделения, которое отвечает за создание и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта. Эту должность Николай совместит с обязанности директора по развитию бизнес-системы группы компаний «Свеза». Об этом CNews сообщили представители ГК «Свеза».

«Свеза СмартЛайн» — инжиниринговая компания в составе группы «Свеза», занимающееся разработкой и интеграцией цифровых и инженерных решений. За первый год работы команда сформировала клиентскую базу и заняла устойчивую позицию на рынке. Портфель решений охватывает направления машинного зрения, цифровые инструменты учета материалов и модернизацию производственных систем, в том числе в рамках задач импортозамещения. Подразделение является обладателем 10 патентов на собственные разработки.

Николай Городецкий работает в группе «Свеза» с 2017 г. Он принимал участие в реализации крупных инвестиционных проектов по развитию фанерного производства и обладает глубоким пониманием производственных процессов деревообрабатывающей отрасли. С 2022 г. занимает должность директора по развитию бизнес-системы группы.

В новой роли Николай Городецкий сосредоточится на развитии цифровых и инжиниринговых решений «Свеза СмартЛайн», их внедрении в производственные процессы группы, а также на масштабировании разработок для других компаний в отрасли. При этом он сохранит должность директора по развитию бизнес-системы управляющей компании лесопромышленной группы.

«Мы создаем решения, которые рождались из реальных производственных задач и уже доказали свою эффективность на практике. Сегодня наша цель — сделать эти технологии доступными более широкому кругу промышленных компаний, помогая им повышать эффективность и устойчивость процессов. Развитие внешнего контура и масштабирование собственных разработок — ключевой фокус «Свеза СмартЛайн» на ближайший период», — отметил Николай Городецкий.