Техническая команда Axoft усилила компетенции по направлению СУБД Tantor Postgres

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft усилил компетенции по направлению «Администрирование СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition 16». Сертификация позволяет инженерам компании готовить проектную и конкурсную документацию, оказывать технические консультации по решению компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Axoft предоставляет партнерам и их заказчикам помощь в пресейле, организует демонстрацию, пилотирование и внедрение СУБД.

Axoft имеет статус сервисного партнера по работе с продуктами «Группы Астра» – Astra Professional Services, подтверждающий высокий профессионализм технической команды дистрибутора и качество работы с решениями вендора. Прохождение сертификации по направлению «Администрирование СУБД Tantor Postgres 16 в редакции Special Edition» – планомерный шаг по усилению экспертизы и технологического партнерства с производителем.

СУБД Tantor Postgres разработана на основе PostgreSQL, характеризуется повышенной производительностью и встроенной передовой системой управления и мониторинга. Эффективно работает в задачах транзакционной и смешанной нагрузки, позволяет осуществлять полноценную миграцию с решений иностранных вендоров, содержит многочисленные улучшения и оптимизации ядра, дополнительные модули и расширения. Включает в себя передовые средства администрирования, профилирования и мониторинга нагрузки на БД, автоматизации рутинных задач, а также инструментарий для обнаружения узких мест и предупреждения сбоев и архитектурных ошибок еще на этапе разработки.

Решение «Тантор Лабс» позволяет проводить полноценное импортозамещение и решать задачи бизнеса любой сложности. Как и все флагманские продукты вендора, СУБД Tantor Postgres развернута в демозоне Axoft и интегрирована с другими решениями, такими как защита баз данных (маскирование данных), базы данных «1С», аутентификация через службу каталога доменов и др. На текущий момент техническая команда дистрибутора уже реализовала ряд демонстраций и успешных проектов пилотирования и внедрения по направлению в компаниях из медицинской, промышленной, транспортной отрасли, в организациях госсектора.

«Инженеры Axoft стремятся к комплексному подходу, охватывающему все необходимые технологии для работы с данными. Сертификация по направлению СУБД Tantor Postgres позволяет нам предоставлять партнерскому каналу весь спектр технической экспертизы в рамках работы с компаниями, имеющими риски целевых атак на инфраструктуру и/или на которые действуют требования регуляторов. Сегодня мы имеем возможность помогать партнёрам и их заказчикам создавать инфраструктуру под , корпоративные хранилища данных, S3 хранилища и DWH. В планах Axoft – расширять и усиливать команду по управлению данными», – сказала Юлия Хвостова, руководитель отдела технического консалтинга и инженерной поддержки направления «Инфраструктура» компании Axoft.

«Для нас важно, что партнеры не просто включают продукты «Тантор Лабс» в свой продуктовый портфель, но и наращивают практическую экспертизу. Сертификация команды Axoft по нашей СУБД подтверждает высокий уровень компетенций и готовность сопровождать проекты любой сложности – от пресейла до промышленной эксплуатации. Заказчики могут уверенно рассчитывать на надежность, производительность и корректность внедрения в критически важные ИТ-ландшафты», – отметил Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс».

