VK Education открывает набор на 70 бесплатных образовательных курсов по ИT и digital

VK Education запускает набор на бесплатные образовательные программы по ИT, digital и креативным специальностям. Студентов ждут открытые синхронные и асинхронные курсы для новичков, кросс-кампусные и основные программы в вузах, а также программы проектной деятельности VK Education Projects и практики VK Education Practice. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2026 г. запускаются девять новых интенсивных кросс-кампусных и всероссийских программ по таким направлениям, как углубленный Python, NLP, программирование на Java, DevOps и другим ИT-специальностям.

Программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK, обучение проходит на прикладных кейсах. Преподавателям выступают свыше 200 сотрудников VK. Лучшие студенты ряда программ смогут получить приглашение на стажировку или офер на позиции молодых специалистов компании.

Открытые курсы

В весеннем наборе на программы VK Education студентов ожидают более 20 курсов для самостоятельного обучения по пяти направлениям: ИИ и анализ данных, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и non-tech.

– Искусственный интеллект и анализ данных: «Основы искусственного интеллекта», «Основы машинного обучения», «Введение в анализ данных», «Математика для машинного обучения», «Системы обработки и анализа больших массивов данных»;

– Разработка: «Алгоритмы и структуры данных», «Базовый Python», «Системное программирование», «Ручное тестирование с VK Testers», «Базовый CSS» и «Базовый HTML», «Старт в олимпиадном программировании»;

– Информационная безопасность: «Введение в основы информационной безопасности»;

– Креативные индустрии: «Разработка игр и игровой рынок в РФ», «Маркетинг в игровой индустрии» и «Новые медиа: SMM и Digital-маркетинг», «Мобильные игры как бизнес: аналитика, монетизация, маркетинг»;

– Non-tech: «Введение в IT», «Продакт-менеджмент», «Лекторий по основам digital-профессий», «Гибкие навыки для старта карьеры».

Программы в вузах

Весной 2026 г. стартует обучение на 22 программах бакалавриата и магистратуры, которые VK Education реализует совместно с ведущими российскими университетами. В числе вузов — МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИТМО, МФТИ и другие. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.

Проектная деятельность и практика

В новом учебном году VK Education расширяет базу прикладных задач — весной студентам станут доступны новые продуктовые кейсы VK. На программе VK Education Projects студенты смогут выбрать из более чем 80 проектов.

Программа VK Education Practice, старт которой запланирован весной 2026 г., позволит свыше 1000 студентов пройти учебную и производственную практику в VK. В этом году к программе присоединятся 18 вузов по всей стране.

Курсы для углубленного обучения

В весеннем наборе VK Education откроет регистрацию на кросс-кампусные и всероссийские программы. В учебные планы будут интегрированы курсы: «Углубленные рекомендательные системы», «Прикладная аналитика данных», «Углубленный Python», «DevOps / SRE-инженер», «Углубленный NLP», «Управление IT-проектами», «Программирование на Java», а также открытые всероссийские курсы «Основы Android-разработки от RuStore» и «Углубленное ручное тестирование».

Информация о сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки доступна на странице программ VK Education.