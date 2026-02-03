Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации

МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и системы на базе IoT. Северо-западные регионы заняли второе место по стране по спросу на цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург и Ленобласть подтвердили статус ведущих регионов по цифровизации не только на Северо-Западе, но и во всей стране, уступив только Москве. Наибольший объем инвестиций у компаний пришелся на интеллектуальное видеонаблюдение — рост в шесть раз за год. Активнее всего такие решения использовали петербургские и областные промышленные производства, логистические компании и сельскохозяйственные предприятия.

В полтора раза чаще северо-западный бизнес стал приобретать комплексы на базе «интернета вещей» (Internet of Things). В основном IoT-системы внедряли в жилищно-коммунальном хозяйстве (для учета энергосбыта), финансовой и логистической отраслях (банкоматы, POS-терминалы и датчики для контроля безопасности и транспортировки грузов).

По всей стране растет спрос на облачные решения, петербургский бизнес не стал исключением. Ритейлеры, обрабатывающие производства, гостиничная и ресторанная отрасль отдавали предпочтение виртуальным машинам в облаке и резервному копированию.

«Лидирующие позиции Петербурга и Ленобласти вполне закономерны: у бизнеса очень востребованы системы для автоматизации, сбора и учета данных, виртуальные платформы для безопасного хранения и обработки информации. Так, в прошлом году мы развернули комплексные решения, включающие видеонаблюдение и облачное хранилище, на высокотехнологичном производстве цемента и строительных смесей, на портовых буксирах, базирующихся в портах от Выборга до Мурманска и Владивостока. Наша цель — оцифровать как можно больше отраслей экономики северо-западных регионов, мы продолжим развивать инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы поддерживать и ускорять развитие бизнеса», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

В топ регионов с высоким уровнем цифровизации бизнеса наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Ленобластью вошли Краснодарский край, Новосибирская, Свердловская, Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан.

Методология исследования

Уровень цифровизации бизнеса в регионах определялся по степени проникновения решений МТС. В рамках исследования сравнивались показатели инвестиций региональных компаний по направлениям облачных сервисов, интернета вещей (IoT) и интеллектуального видеонаблюдения МТС в 2024 -2025 гг.