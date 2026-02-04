Beeline Cloud и «Лаборатория Числитель» заключили партнерское соглашение для развития облачных решений на базе Kubernetes

Beeline Cloud и российский разработчик ПО «Лаборатория «Числитель» объявили о подписании стратегического партнерского соглашения, направленного на создание новых облачных решений и укрепление позиций компаний на рынке PaaS и Kubernetes‑технологий.

В рамках сотрудничества Beeline Cloud разработает облачный продукт на основе Kubernetes‑платформы «Штурвал», а также получит возможность распространять лицензии на программное обеспечение, созданное «Лабораторией Числитель».

«Штурвал» управляет множеством кластеров Kubernetes из одной точки — отвечает за развертывание, управление конфигурациями, узлами, системными сервисами и правами доступа. По версии CNewsMarket, решение стало лидером рейтинга Kubernetes‑платформ для крупного бизнеса.

«Партнерство с "Лабораторией Числитель" усиливает нашу экспертизу в Kubernetes и PaaS‑сегменте и позволяет предложить рынку отечественный продукт уровня enterprise на базе платформы "Штурвал". Для заказчиков это означает более быстрый запуск сервисов, предсказуемую производительность и поддержку от двух сильных игроков на одном рынке», — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«Это партнерство укрепляет здоровую конкуренцию и дает клиентам выбор между двумя лучшими Kubernetes-платформами России. KaaS-направление Beeline Cloud становится центром развития отечественных облачных Kubernetes-решений», — прокомментировал PaaS Lead в Beeline Cloud Даниил Зевакин.

«”Штурвал” существенно сокращает стоимость и трудоемкость использования Kubernetes в крупных компаниях. Сотрудничество с Beeline Cloud позволяет вывести это на новый уровень — компания получает готовый managed-сервис “по кнопке”, совсем не переживая об инфраструктуре», — добавил исполнительный директор «Лаборатории Числитель» Владимир Беляевский.