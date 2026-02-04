CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Интеграционная платформа «СмартВиста» вошла в топ-10 рейтинга российских ESB-платформ по версии CNewsMarket

CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских интеграционных платформ. Более 20 компаний-разработчиков предлагают свои решения для организации взаимодействия разнородных ИТ-систем, обеспечения гарантированной передачи, маршрутизации и трансформации данных. В обзоре оценивается около 100 параметров, характеризующих как функциональные возможности ESB-платформ, так и качество поддержки и обучения, предлагаемые вендорами.

Интеграционная платформа «СмартВиста» вошла с топ-9 крупнейших разработчиков и поставщиков систем РФ, показав достойные результаты по оценке функциональных возможностей (420 баллов), возможностей масштабирования и отказоустойчивости (110 баллов), безопасности (150 баллов) и поддержки (90 баллов).

Импортонезависимая Интеграционная платформа от компании «БПС Инновационные программные решения» для обработки, управления и маршрутизации различных информационных систем в едином пространстве. Предназначена для компаний, с разрозненной ИТ-инфраструктурой и различными пакетами данных, когда требуется настройка маршрутизации и контроля сообщений между системами в едином формате.

Данная платформа может быть использована компаниями в качестве решения таких задач как: корпоративная шина данных – интеграция информационных систем в едином пространстве без доработки интегрируемых систем; интеграционный шлюз – поддержка проприетарных спецификаций обмена при взаимодействии с внешними сервисами и системами; конвертер данных – преобразование данных из одного формата в другой, в том числе онлайн данных в офлайн (файлы) и наоборот; интеграция с устаревшими системами, а также миграция бизнес-процессов на современный технологический стек; обогащение данных – получение дополнительных данных из различных источников на основе имеющейся информации; балансировка нагрузки – логическое распределение данных между информационными системами с поддержкой гарантированной доставки.

