Исследование: 75% ИТ-компаний, предлагающих обучение для сотрудников, готовы учить кандидатов с нулевым или минимальным опытом

Российские ИТ-работодатели готовы брать соискателей без опыта или с минимальным опытом и обучать их после найма — такие данные были получены в ходе совместного исследования портала hh.ru и компании «Мобиус Технологии». Исследование охватило более 2 млн вакансий, размещенных на hh.ru в течение 2025 г. и включавших упоминание о возможности обучения и развития для сотрудников. Примерно 200 тыс. вакансий из этого числа, то есть около 10%, приходится на сферу ИТ.

Широко распространен миф, что соискателю без солидного опыта устроиться на работу в ИТ крайне сложно. Тем не менее результаты исследования показывают обратное. В 78 тыс. вакансий от ИТ-компаний, где упоминается возможность обучения, работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта (40% от всех ИТ-вакансий с обучением). Еще в 71 тыс. вакансий предлагается обучение для кандидатов с опытом от 1 до 3 лет (35%). Иначе говоря, три четверти российских ИТ-работодателей, в принципе предлагающих обучение, готовы учить сотрудников с нуля или почти с нуля.

Обучение также предлагается мидл-специалистам (более 42 тыс. вакансий, или 21% от всего объема) и даже сеньорам (7,7 тыс. вакансий, или 3,4%). Это показывает, что бизнесу часто нужны специалисты, заточенные под конкретные задачи, и компании стремятся дать эти навыки соискателям даже за счет собственных ресурсов.

Подавляющее большинство ИТ-работодателей, готовых обучать сотрудников, находятся в столице: из примерно 200 тыс. объявлений с указанием такой возможности 63,5 тыс. приходится на долю московских компаний (32%). Далее с заметным отрывом следует Санкт-Петербург: в этом регионе вкладываться в развитие команды готовы 19,4% компаний (10% от всех объявлений по России). На третьем месте с показателем 8,1 тыс. объявлений (4%) находится Красноярский край. В десятку лидеров с показателями от 2% до 3% попали Нижегородская, Московская, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, а также Республика Татарстан.

Если говорить о направлениях бизнеса, то наиболее часто в ИТ-сфере обучение и развитие предлагают компании, связанные с системной интеграцией и автоматизацией технологических и бизнес-процессов предприятия: на их долю, приходится 34% от всего объема вакансий с упоминанием обучения для сотрудников. Второе место с показателем 31% заняли компании, занимающиеся разработкой. Замыкают тройку лидеров информационно-познавательные и развлекательные ресурсы: на их долю приходится 31% вакансий в ИТ с упоминанием обучения.

Что касается специальностей, то чаще всего в ИТ-сфере работодатели готовы обучать программистов и разработчиков: об этом говорится в 13,5 тыс. вакансий (7%). На втором месте — специалисты техподдержки (9,8 тыс. объявлений и 5% соответственно). В объявлениях также предлагается обучение для аналитиков (3%), тестировщиков (2%), ИБ-специалистов (1%), системных аналитиков (1%), менеджеров продукта (1%), системных администраторов (1%).

Примечательно, что ИТ-компании вкладываются в обучение не только профильных ИТ-специалистов, но и представителей других смежных профессий. К примеру, достаточно часто возможность обучения упоминается в вакансиях для менеджеров по продажам (17%, или более 33 тыс. вакансий), операторов колл-центров (8%, или 16,3 тыс.), а также монтажников (3% или 6,4 тыс.).

«Мнение о том, что без многолетнего опыта работы в ИТ не пробиться, не всегда соответствует действительности, и наше совместное исследование это доказало, — сказала Дарья Гасилова, руководитель направления по подбору персонала «Мобиус Технологии». — То же самое может подтвердить и пример нашей компании. Мы готовы брать на работу специалистов без опыта и вкладываться в их обучение, если это целеустремленные кандидаты, разделяющие наше видение и ценности, желающие развиваться в конкретном направлении, прикладывать усилия и добиваться результатов. Именно поэтому мы сотрудничаем с вузами, проводим хакатоны, а также считаем образовательное направление во главе с «Академией «Мобиус» одним из приоритетных в компании».

«Исследование показывает, что бизнес готов тратить собственные ресурсы на обучение сотрудников, но, разумеется, рассчитывает, что это принесет отдачу, — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям — Работодатели, вопреки стереотипам, принимают сотрудников с нулевым или минимальным опытом, но при этом достаточно строго оценивают их стремление учиться и погружаться в процессы. Поэтому основной вызов заключается не в том, чтобы получить заветную работу в ИТ без опыта, а в том, чтобы успешно на ней удержаться и продолжать свое профессиональное развитие».