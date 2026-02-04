Компании стали чаще привлекать ИТ-специалистов на длительный срок

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала спрос на ИТ-специалистов в 2025 г. Компания выяснила, какие задачи были в фокусе бизнеса, а также какие стеки и грейды айтишников пользовались спросом. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Отрасли

По данным SkillStaff, в 2025 г. интерес компаний к формату гибкой занятости вырос почти вдвое (+92%) относительно 2024 г. и более чем в два раза (+137%) по сравнению с 2023 г. Суммарно за 2025 г. на платформе было получено более 1500 заявок от клиентов разных отраслей.

Чаще всего за услугами аренды ИТ‑специалистов обращались ИТ‑компании — 43% всех запросов. Также в топ-5 по количеству обращений вошли банки и финансы (20%), ритейл (17%), телеком (7%) и страховые компании (5%).

Согласно статистике, в 2025 г. бизнес стал уделять больше внимания разработке мобильных приложений, банковским и финансовым продуктам, а также игровым платформам. В 2024 г. в фокусе компаний были задачи, связанные с медиаплатформами (стриминги, онлайн-кинотеатры, мессенджеры), системами для инвестиций и MLOps-платформы. При этом последние несколько лет сохраняется стабильный спрос на проекты по внедрению ИИ, разработке логистических систем, развитию CRM и импортозамещению.

Стеки и грейды

По данным исследования, самым востребованным стеком в 2025 г. стали Java-разработчики, которые сместили системных аналитиков на вторую позицию. Третье место по количеству запросов заняли автотестировщики. При этом все три роли второй год подряд остаются в топ-3 самых популярных специалистов. По оценкам SkillStaff, высокий спрос на эти стеки связан лидерством финтеха по количеству запускаемых цифровых проектов.

В 2025 г. большинство запросов (67%) пришлось на экспертов с высоким уровнем квалификации (Lead, Senior, Middle+). Еще треть компаний (31%) рассматривали специалистов средних грейдов, а айтишников с минимальным опытом — лишь 2%.

Ритейл, финтех и телеком

В зависимости от отрасли компании, требования к ролям ИТ-специалистов немного варьируются. Ритейл чаще всего привлекал автотестировщиков, Java-разработчиков, бизнес/системных аналитиков. В топ-3 роли финтеха вошли системные аналитики, Java-разработчики и автотестировщики. В свою очередь, у телеком отрасли основную долю запросов составили автотестировщики, data-аналитики и React-разработчики.

При этом заметны отличия в запросах на грейды ИТ-специалистов. Запросы на высококвалифицированных экспертов распределились следующим образом: 72% — у финтеха, 68% — у ритейла, 63% — у телекома.

Специалистов средних грейдов чаще всего ищут в сфере телекоммуникаций (37%), реже — в ритейле (28%) и финтехе (27%). При этом ритейл оставил большее количество запросов на айтишников с минимальным опытом работы — 4%. В финтехе этот показатель составляет 1%, а в телекоме такой спрос отсутствует.

Сроки

В 2025 г. почти половина компаний (47%) привлекала ИТ-специалистов на срок до полугода — показатель вырос с 42% в 2024 г. Запросы на аренду длительностью от 6 до 12 месяцев сократились до 25% (в 2024 г. – 35%). При этом у бизнеса растет интерес к более длительным срокам аренды. Так, спрос на бессрочный период найма вырос до 15% в 2025 году по сравнению с 12% годом ранее. Еще 13% компаний искали ИТ-специалистов на период больше года (в 2024 г. – 11%).

«Бизнесу важно продолжать развитие, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию: гибкая занятость помогает минимизировать риски найма, сохраняя прежний темп выпуска новых продуктов и функционала. Специалисты, надолго вовлеченные в проект, глубже понимают его логику, архитектуру и цели — в итоге это способствуют более устойчивому состоянию компании», – сказал Никита Шабашкевич, CEO и основатель SkillStaff.

Ставки

Согласно статистике, в 2025 г. компании арендовали ИТ-специалистов, размещенных на платформе, по средней ставке 3060 руб. в час. В прошлом году этот показатель составлял 3328 руб. в час. Самый высокий средний тариф зафиксирован на LLM-исследователей (4500 руб./час) и Webtutor-разработчиков (4000 руб./час). Средняя стоимость системных аналитиков, автотестировщиков и Java-разработчиков варьируется от 3060 до 3430 руб. в час.