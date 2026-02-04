ORS: почти треть российских аэропортов увеличили ИТ‑инвестиции в 2025 году

Российский разработчик ИТ-решений для авиации ORS представил результаты исследования «Будущее аэропортовых IT‑технологий в России», в котором топ-менеджеры 57 аэропортов оценили динамику ИТ‑инвестиций и приоритеты технологического развития отрасли. Опрос показал, что в 2025 г. российские аэропорты сохраняют преимущественно консервативный подход к вложениям в ИТ: 73% респондентов сообщили, что их бюджеты на информационные технологии остались на уровне прошлого года, 27% отметили умеренный рост инвестиций, существенное увеличение средств зафиксировали 2% участников опроса.

Структура ИТ‑проектов отражает стремление аэропортов одновременно поддерживать устойчивость инфраструктуры и двигаться в сторону цифровизации. Наиболее востребованными направлениями инвестиций стали обновление аппаратного и программного обеспечения (67%), автоматизация производственных процессов (61%) и проекты по импортозамещению (53%). Такой выбор приоритетов показывает, что значительная часть ресурсов по‑прежнему уходит на поддержание и модернизацию базового ИТ‑контура, тогда как масштабные трансформационные инициативы реализуются точечно.

Отдельный блок исследования посвящён оценке перспективных технологий. На горизонте ближайших пяти лет топ‑менеджеры аэропортов ожидают наибольшее влияние от решений на базе искусственного интеллекта и машинного обучения (88%), а также роботизации (88%). В число ключевых драйверов изменений также входят технологии самообслуживания пассажиров (74%), использование дронов в аэропортовой инфраструктуре (51%) и умные энергоэффективные системы (46%). Эти оценки отражают готовность отрасли двигаться в сторону более «умных» и автономных моделей управления, несмотря на сохраняющуюся осторожность в вопросах автоматизации критически важных процессов.

Результаты исследования демонстрируют, что решения об ИТ‑инвестициях в аэропортах чаще всего принимаются по реактивной логике. Ключевыми драйверами названы окупаемость проектов (31% ответов) и выполнение регуляторных требований (28%). Это означает, что новые технологии внедряются прежде всего ради достижения целевых показателей ROI или во исполнение нормативных требований, а не как элемент долгосрочной стратегии развития. Запросы пассажиров (21%) и собственные стратегические цели аэропортов (8%) остаются на вторых ролях, а экологическая повестка в мотивации ИТ‑вложений фактически не фигурирует.