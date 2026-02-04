Школы, обучающие ИИ, заработали 1,7 млрд рублей за 2025 год

Платформа для онлайн-школ GetCourse, на которой работают более 19 тыс. школ, провела исследование самых востребованных направлений в онлайн-образовании за 2025 г. Общий оборот рынка онлайн-обучения на платформе достиг 158 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Самые большие обороты были у ниши «Профессия», выручка которой составила 30,1 млрд руб., а количество онлайн-школ на платформе — почти 3 тыс. На таких онлайн-курсах ученики могли освоить новую профессию, например, в дизайне, программировании, маркетинге, SMM или бьюти-сфере, а также повысить квалификацию по уже имеющимся специальностям.

На втором месте по объему оборота — направление «Здоровье и фитнес» (25 млрд руб.). Сейчас на GetCourse работают более 1,7 тыс. онлайн-школ, обучающие медицине, спорту, ЗОЖ, нутрициологии и предлагающие программы повышения квалификации врачей.

Третье и четвертое места с небольшим разрывом делят «Психология и отношения» с выручкой 19,4 млрд руб. и «Бизнес и предпринимательство» (19,3 млрд руб.). В первом направлении представлены курсы по психологии и отношениям, включая дополнительное профессиональное образование. Во втором — почти 2 тыс. школ фокусируются на запуске и развитии собственного бизнеса, в том числе продажи на маркетплейсах, инфобизнес и другие направления.

Далее в рейтинге расположились онлайн-школы из ниши «Финансы и инвестиции» (13 млрд руб.), обучающие инвестициям, финансовой грамотности и грамотному управлению собственными средствами. «Хобби», включающее курсы по рисованию, кулинарии, шитью и пр., принесло 10 млрд руб., а «Обучение и воспитание детей» с программами для родителей, педагогов и логопедов — 8,6 млрд руб.

Замыкают рейтинг направления «Саморазвитие и личностный рост» и «Иностранные языки» с выручкой 6,5 млрд и 2 млрд руб., соответственно.

Среди направлений в онлайн-обучении в 2025 г. заметно увеличился интерес к курсам, связанным с изучением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Оборот таких онлайн-школ также вырос: с 955 млн рублей в 2024 г. до 1,7 млрд руб. в 2025 г. Онлайн-школы готовят как универсальных специалистов по ИИ, так и узкопрофильных экспертов, применяющих нейросети в конкретных областях, например, специалист по работе с нейросетями на маркетплейсах или ИИ-креатор. Наиболее востребованными остаются программы по работе с нейросетями «с нуля», применению ИИ для генерации фото и текста, оптимизации бизнес-процессов, маркетинга, создания промтов или разработки чат-ботов.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse: «Динамика интереса к различным направлениям онлайн-обучения показывает, как меняются общественные запросы год от года. Есть устойчивые категории — такие как «Профессия», «Здоровье и фитнес» и «Хобби», интерес к которым остается стабильно высоким. При этом есть и изменения: заметен спад интереса к курсам, связанным с эзотерикой и альтернативными методами самопознания, которые еще несколько лет назад показывали рост».

Устойчивую положительную динамику демонстрируют курсы по обучению и воспитанию детей — это направление перспективное и обладает значительным потенциалом для будущего роста. Также мы замечаем рост направления «Финансы и инвестиции», которое за последние пять лет существенно усилило позиции. В условиях экономической неопределенности россияне проявляют все больший интерес к темам финансовой грамотности, инвестирования и эффективного управления личными средствами.