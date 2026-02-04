В каких регионах России активнее всего интересуются подработкой

За три года количество самозанятых в России увеличилось более чем в два раза — такой статус часто выбирают те, кому важнее самостоятельно управлять графиком занятости. Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за первую половину зимы и выяснили, как изменился интерес к частичной занятости. В целом по России за период с декабря 2025 по 15 января 2026 число откликов по России выросло более чем на треть (+38% год к году). При этом в разрезе двух полных месяцев (декабрь 2025—январь 2026) интерес к подработке увеличился на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Лидером по количеству откликов за декабрь 2025–январь 2026 стала сфера гостиничного бизнеса и туризма (+81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте по динамике интереса исполнителей к подработке — сфера телекоммуникаций и связи (+39%). Активнее интересуются подработкой на складах и хранилищах (+37%), а также в сфере розничной и оптовой торговли (+30%).

Аналитики также изучили, в каких регионах России заметнее всего вырос интерес к подработке в целом. По данным платформы, на первом месте по росту числа откликов — Ярославская область (+34%). Среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило около 32,4 тыс. руб./мес. за частичную занятость. На втором месте — Марий Эл с ростом +32% год к году. Исполнители здесь могли рассчитывать в среднем на 42,8 тыс. руб/мес. Третью строчку занимает Астраханская область — число откликов выросло на 27%, 30,4 тыс. руб/мес.

«Сегодня в России уже более 15 млн самозанятых. Мы видим, что увеличивается число тех, кто рассматривает подработку как формат, который удобно совмещать с основной деятельностью или другими делами и получать доход. Интерес к нему увеличивается по всей стране: среди федеральных округов в топ-3 по динамике откликов вошли УФО (+17%), ПФО (+16%), ЮФО (+15%). Для бизнеса подработка остается полезным инструментом для привлечения исполнителей на неполный график и закрытия задач в периоды повышенной нагрузки», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Эксперты технологической платформы «Авито» дали рекомендации по безопасному поиску подработки. По словам Натальи Юматовой, директора департамента по доверию и безопасности «Авито», подработка — это отличная возможность получить ценный опыт и дополнительный доход. Чтобы этот опыт был исключительно полезным и безопасным, достаточно следовать нескольким простым правилам.

«Прежде всего для поиска предложений рекомендуется использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата платформы. Если заказчик просит перейти в сторонний мессенджер, или торопит с решением, требует прислать документы без предварительного обсуждения деталей, то стоит насторожиться. Важно выбирать проверенные компании, для этого следует изучить отзывы, рейтинги и цифровые значки на онлайн-платформах — эти отметки указывают на добросовестных заказчиков, которым доверяют исполнители и партнеры. Кроме того, крайне важно оформлять отношения официально, четко согласовывая все условия сотрудничества до начала работы. Доверие к заказчику — ключевой фактор при поиске подработки, поэтому важно изучить репутацию заказчика», — сказала Наталья Юматова.