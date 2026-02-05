ICL Soft и Modus объявили о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для бизнес-аналитики и управления данными Modus и технологическая компания ICL Soft заключили стратегическое партнерское соглашение. Подписантами документа выступили генеральный директор Modus Кирилл Кузнецов и генеральный директор ICL Soft Ринат Хабибуллин.

Цель партнерства — расширение доступности современных отечественных BI-решений на рынке и предоставление клиентам комплексных услуг по внедрению и сопровождению систем анализа данных. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия компаний в сфере разработки и продвижения отечественных технологий. Партнерство охватывает полный цикл работ: от консалтинга и внедрения до технической поддержки и развития внедренных решений.

Сотрудничество обогащает BI портфель ICL Soft — эксперта в разработке цифровых решений. Для Modus же партнерство открывает доступ к лидеру рынка с глубокими компетенциями в ИИ, автоматизации бизнес процессов и управлении данными.

Кирилл Кузнецов, генеральный директор Modus, сказал: «ICL Soft – это уважаемый эксперт в области цифровизации бизнес-процессов, чья репутация и обширная клиентская база служат гарантией успеха совместных проектов. Стратегическое партнерство позволяет нам выводить передовую аналитику на новый уровень доступности. Вместе мы сможем предложить рынку не просто ПО, а готовые, глубоко проработанные решения для управления данными, которые дают реальное конкурентное преимущество».

Виктор Мясников, директор по продуктовой и заказной разработке ICL Soft, отметил: «Стратегическое партнёрство с Modus открывает новые возможности data driven-решений для наших клиентов. Объединяя наш опыт в Big Data и ИИ с инновационными отечественными BI/ETL продуктами, мы создаём новые цифровые продукты для трансформации бизнеса».