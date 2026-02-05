Исследование АФТ: в 2026 году ИИ станет краеугольным камнем корпоративных стратегий, а человеческое обслуживание – элементом премиального сервиса

В 2026 г. главным направлением развития ИИ станет внедрение ИИ-агентов, при этом компании будут активнее использовать гибридной рабочую силу, где люди и ИИ-агенты работают вместе. Также продолжится трансформация подходов к кибербезопасности в связи с усложнением технологий, а гиперперсонализация выйдет на новый уровень. Это следует из нового исследования ассоциации «ФинТех» «3х10 трендов 2026 года».

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) представила исследование «3х10 трендов 2026 года» – новый выпуск ежегодного авторского проекта аналитической команды ассоциации, в котором собраны 30 мировых ключевых взаимосвязанных трендов по трем направлениям: технологические, бизнес- и финтех-тренды. Исследование включает также матрицы приоритизации трендов, помогающие участникам рынка включить адаптацию указанных трендов в свои стратегии.

Авторы исследования отмечают, что ИИ останется ключевой силой, которая меняет рынок. Но если раньше внимание было приковано к генеративному ИИ, то в 2026 г. фокус сместится к мультиагентным системам и платформам.

«Компании по всему миру внедряют ИИ в ключевых процессах, включая предиктивную аналитику, антифрод, поддержку клиентов гиперперсонализацию сервисов и динамическое ценообразование. В результате AI-Native становится не просто стратегическим выбором, а показателем зрелости и конкурентоспособности бизнеса. Сервисы на базе «генИИ» внедряются во внутренние операционные процессы компаний, поддерживая сотрудников и формируя гибридную рабочую силу, где люди и ИИ-агенты работают вместе. В то же время «человеческое обслуживание» превращается в элемент премиального сервиса. При этом гиперперсонализация выходит на новый уровень: компании создают уникальный опыт под конкретный момент и задачу клиента. Важную роль играет мультисенсорный подход – сочетание цифровых и физических элементов: фиджитал-офисов, VR/AR, а также цвета, звука и ароматов», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

С развитием сложных технологий и решений на основе ИИ совершенствуются многие процессы, в том числе в сфере кибербезопасности. В ответ на эти вызовы формируется новая технологическая экосистема: развиваются платформы безопасности ИИ, проактивная кибербезопасность и инструменты для проверки происхождения данных. Но глобальные изменения сегодня связаны не только с ИИ, но и с продолжающимся трендом на глобальную перестройку цепочек поставок: локализация производств и репатриация ресурсов.

Актуальные тренды развития российского финтех-рынка во многом повторяют те направления трансформации, которые наблюдаются на глобальном финансовом рынке. Так, в 2026 г. одним из драйверов развития финансовой отрасли становятся ИИ-агенты, которые внедряются во внешние сервисы, антифрод-системы и внутренние процессы. Российский рынок активно движется в сторону крупных экосистем: финтех-компании выходят за рамки классического банкинга. При этом развивается и обратный тренд: маркетплейсы и крупные ритейлеры создают собственные банки и встраивают финансовые продукты в свои платформы.

На фоне тотальной цифровизации живое общение становится особенно ценным. Поэтому банки делают ставку на эмоции клиента. Продолжают активно развиваться платежные сервисы: появляются новые форматы оплаты (стикеры и аксессуары, NFC-чипы, платежные ИИ-ассистенты и голосовые команды для проведения транзакций), новый «ренессанс» переживает биометрия.

Российские компании финансового рынка продолжают поиск перспективных сценариев применения цифровых финансовых и токенизированных активов, смарт-контрактов и цифрового рубля. В 2026 г. тренд по развитию национальной цифровой инфраструктуры (НЦИ) продолжает быть актуальным. Кроме этого, финтех-компании активно развивают открытые экосистемы на базе унифицированных стандартов API.

«Мы изучили более 100 ведущих международных источников, направленных на выявление и интерпретацию глобальных трендов. Из года в год мы наблюдаем тенденцию на деглобализацию, репатриацию ресурсов и изменения глобальных цепочек поставок. Похожая децентрализация наблюдается в научных и информационных источниках, которые все больше выпускаются исследовательскими центрами стран БРИКС. Если 2 года назад мы фокусировались на трендах, которые транслируют транснациональные институты из США и Европы, то в этом году около 30% всех источников принадлежат Китаю, Индии, другим странам Азии и БРИКС. Это позволяет говорить о том, что фокус развития технологий постепенно смещается в сторону азиатских гигантов», – сказала Марианна Данилина.