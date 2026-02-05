Студент МАИ участвует в создании инсулиновой помпы с полным управлением со смартфона

Студент института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Московского авиационного института Иван Анисимов участвует в разработке инсулиновой помпы с полным управлением и контролем через мобильное приложение. Устройство, подключающееся к смартфону по Bluetooth, создается для людей с сахарным диабетом и призвано сделать контроль над заболеванием более стабильным, безопасным и комфортным. Полных российских аналогов разработки в доступе на отечественном рынке сегодня нет. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Ключевое отличие будущего устройства от зарубежных продуктов, таких как, например, китайская Medtrum TouchCare, — его глубокая интеграция в российскую клиническую практику. Проект включает создание рекомендательной системы по дозировкам, которая будет построена на протоколах и стандартах, утверждённых в системе здравоохранения России. Это принципиально важно для безопасности и эффективности лечения. Работа ведётся в тесном сотрудничестве с конструкторским бюро одного из крупнейших российских производителей глюкометров — ООО «Компания ЭЛТА».

«Наше устройство сможет работать без проводов, что очень удобно для пациентов, а всё управление будет осуществляться через смартфон. Мобильное приложение анализирует уровень глюкозы, помогает рассчитывать дозу инсулина, даёт персональные рекомендации и позволяет контролировать лечение в удобном формате. Можно сказать, что мы создаём не просто устройство, а цифровое медицинское решение, максимально адаптированное под нужды наших врачей и пациентов. Это наша основная задача и ключевое конкурентное преимущество», — сказал Иван Анисимов.

Аппарат представляет собой компактное носимое устройство, которое постоянно вводит инсулин под кожу. Владелец через интерфейс мобильного приложения задаёт параметры, на основе которых система, учитывая разные факторы, такие как пользовательская история и данные о питании, рассчитывает и предлагает персонализированные рекомендации по дозировке гормона. Окончательное решение с точной настройкой дозы принимает пользователь, что позволяет круглосуточно поддерживать целевой уровень сахара в крови.

«Инсулиновая помпа имитирует работу здоровой поджелудочной железы, подавая гормон микродозами в течение дня. Это делает контроль диабета более стабильным. Наша разработка дополнительно снимает психологическое давление: отсутствие проводов и управление через привычный смартфон делают устройство менее заметным в повседневной жизни», — сказал Иван Анисимов.

В настоящий момент проект находится на стадии доработки минимально жизнеспособного продукта (MVP) и завершения разработки программной части для сертификации.

«В ближайшее время мы оформим регистрацию программного обеспечения и патенты на промышленный образец, изобретение и полезную модель. В течение года планируется полная техническая и юридическая подготовка продукта к клиническим испытаниям, — сказал Иван Анисимов.

В команду, помимо маевца, входят студенты Российского университета дружбы народов Владимир Мишаткин и Федор Аверьянов, а также практикующий врач-эндокринолог. Владимир Мишаткин является идейным автором и руководителем проекта, он выполняет функции CEO и отвечает за стратегию развития, управление командой. Федор Аверьянов занимается аналитическим и экономическим сопровождением. Медицинскую и научную экспертизу обеспечивает Ирина Рыбкина — заведующая отделением Морозовской детской городской клинической больницы. Ее участие позволяет адаптировать разработку под реальные клинические сценарии и потребности пациентов.