В каких регионах россиянам платили больше всего на подработке в сфере такси и пассажироперевозок

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за декабрь 2025 г. – январь 2026 г. и выяснили, в каких регионах России представителям сферы такси и пассажирских перевозок предлагали наибольшие вознаграждения за подработку. На первом месте оказался Санкт-Петербург: исполнители могли рассчитывать в среднем на 91 878 руб. в месяц за частичную занятость. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Авито Подработка».

На втором месте — Москва, где в сфере такси и пассажирских перевозок предлагали около 74 815 руб. в месяц за подработку. Третью строчку занимает Ульяновская область (59 604 руб. в месяц). Также в топ-5 регионов по уровню вознаграждения вошли Рязанская (58 680 руб. в месяц) и Сахалинская (58 075 руб. в месяц) области.

Регионы России с наибольшим средним предлагаемым вознаграждением за подработку в сфере такси и пассажирских перевозок, декабрь 2025-январь 2026

В 2025 г. в сфере такси и пассажирских перевозок подработку предлагали в 2,4 раза чаще (+142%) по сравнению с 2024 г., а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 53 406 руб. в месяц при частичной занятости. В целом по России при этом заметно увеличился интерес к позиции водителя пассажирского транспорта: в целом за 2025 г. откликов стало больше на 140% год к году. Также число откликов увеличилось на позицию водителя такси (+22%).

Увеличивается и спрос на специалистов. За два месяца зимы активнее подработку в сфере такси и пассажироперевозок предлагали в Сахалинской области (+29% год к году), Ульяновской области (+27%) и Хакасии (+24%). При этом наибольший прирост откликов наблюдается в Республике Алтай (+37%), ЯНАО (+35%) и Удмуртии (+33%).

«Частичная занятость в сфере такси и пассажирских перевозок становится популярнее: наряду с ростом спроса бизнеса наблюдается и увеличение интереса со стороны желающих подрабатывать. По данным «Авито Подработки», в 2025 г. количество откликов увеличилось почти в полтора раза (+46% по сравнению с 2024 г.). Люди активно ищут гибкие форматы занятости, а бизнесу требуются исполнители на неполный график. Подработка уже превратилась в полноценный способ дополнительного заработка, который можно удобно совмещать с основной работой или другими делами», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

