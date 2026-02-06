CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» запускают независимый мониторинг карточек товаров на платформе

Ozon и Международная ассоциация «Антиконтрафакт» объявили о совместном запуске системы независимого мониторинга карточек товаров на платформе в рамках молодежного движения «Антиконтрафакт». Проект направлен на усиление контроля качества, в первую очередь, в самых чувствительных для безопасности потребителей категориях. Среди них — лекарственные препараты, косметика, БАДы. Об этом CNews сообщили представители Ozon .

Компания постоянно развивает механизмы контроля качества на платформе, которые включают премодерацию товаров перед публикацией и ежедневный мониторинг витрины. Теперь Ozon привлекает внешнее независимое молодежное сообщество для дополнительной проверки. Его участники помогут выявить возможные точечные ошибки и передавать информацию в маркетплейс для оперативной реакции.

Депутат Государственной Думы, президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник прокомментировал: «В Российской Федерации ведется системная работа в сфере борьбы с контрафактом и получены значимые позитивные результаты. Новый импульс в этом направлении определен Президентом России В. В. Путиным. Для достижения поставленных целей важно взаимодействие государства, бизнеса и общественных объединений. Необходима системная работа по разъяснению всех аспектов, связанных с нелегальным оборотом продукции и вовлечение молодежи в культуру неприятия контрафакта, культуру ответственного и осознанного потребления, органически соединенного с заботой о здоровье и безопасности».

Любой товар, размещенный с нарушением правил или документа качества, будет временно скрыт с витрины. Чтобы вернуть его в продажу, продавцам необходимо будет исправить нарушение или предоставить подтверждающий сертификат.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Дмитрий Ким отметил: «Сейчас мы работаем над комплексным усилением механизмов контроля качества и защиты от контрафакта на платформе. Помимо развития внутренних решений важна отраслевая и общественная работа. Дополнительная сторонняя проверка поможет нам находить уязвимые точки и закрывать их. Это особенно важно, когда речь идет о товарах, от которых зависит здоровье людей. Мы очень ценим, что молодые активисты готовы нам в этом помогать».

Депутат Государственной Думы, председатель Экспертного совета по детенизации экономики Артем Кирьянов дополнил: «Важным шагом для регулирования рынка e-commerce стало принятие закона о платформенной экономике. Я, как депутат, могу сказать, что закон живет не буквой, а поддержкой людей и рынка. Критерием эффективности является не только добровольная поддержка со стороны основных стейкхолдеров: бизнеса и общественных институтов, но и вовлечение в процесс противодействия нелегальному обороту молодого поколения. Уверен, что вовлечение молодежи окажет долгосрочный эффект на будущее экономики нашей страны».

Ранее маркетплейс уже запустил автоматическую интеграцию с реестром Росздравнадзора для проверки регистрационных удостоверений при размещении медицинских товаров. Кроме того, в начале этого года компания подписала дорожную карту с ЦРПТ: планируется поэтапная интеграция с системой «Честный знак» для автоматизации проверок маркировки товаров и постепенного перехода к профилактической модели контроля.

