6 из 10 рекрутеров не готовы сделать офер без очной встречи даже кандидату, идеально прошедшему онлайн-собеседование

Онлайн-собеседование — финальный барьер или формальность? SuperJob изучил готовность работодателей к дистанционному найму. В опросе приняли участие представители 500 компаний и 1600 офисных сотрудников из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

61% HR-специалистов пока принципиально не готовы нанять без очной встречи даже идеально прошедших онлайн-интервью. Встреча с кандидатом в офисе не обязательна для 29% рекрутеров: они готовы сделать офер по итогам собеседования по видеосвязи.

Опрос специалистов, работающих в офисах, показал, что за последний год людей, принятых по итогам онлайн-собеседования без визита в офис, уже больше, чем тех, кого вызывали на финальную очную встречу, по результатам которой и было принято решение (43 и 31% соответственно).

Без очной встречи, только по итогам онлайн-собеседований, больше шансов устроиться на работу у женщин. Среди мужчин же практически поровну тех, кого приняли на работу после интервью по видеосвязи, и тех, кому после онлайн-собеседования пришлось беседовать с рекрутером очно.

Оферы после прохождения онлайн-собеседования чаще получают бухгалтеры, операторы кол-центров, логисты. Вероятность того, что за видеоинтервью последует встреча в офисе, выше всего у руководителей, менеджеров по продажам и работе с клиентами, администраторов, а также эйчаров (рекрутерам важен личный контакт с потенциальными коллегами).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 125

Время проведения: 20 января — 4 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала на офисные позиции, практикующие онлайн-собеседования

Размер выборки: 500 респондентов.

