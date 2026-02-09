CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Число аккредитованных экспертов в научно-технологической сфере за год выросло на 6%

Пул аккредитованных экспертов, привлекаемых к аналитической и экспертной работе в сфере науки и технологий, увеличился за год на 157 человек и составил к февралю 2026 г. 4812 специалистов. Цифровой портрет научного сообщества подготовили в Государственном центре научно-технологической экспертизы при Минобрнауки России (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ).

На начало 2025 г. Федеральный реестр экспертов РИНКЦЭ (ФРЭ) насчитывал 4655 экспертов. За 2025 г. аккредитованы 286 новых специалистов, а 132 — переведены в резерв и исключены из реестра. Более 1,2 тыс. (1295) экспертов успешно прошли переаккредитацию в 2025 г.

«Реестр является крупнейшим в России. Мы целенаправленно наращиваем экспертизу в стратегических для страны областях, что позволяет оперативно реагировать на запросы, в том числе для нужд национальной безопасности и при принятии важных государственных решений. Наиболее значительный прирост числа экспертов пришелся на ключевые технологические направления: новые материалы (+30 специалистов), транспортные и беспилотные технологии (+25), искусственный интеллект (+20), биомедицина (+18), микроэлектроника и фотоника (+16)», — сказал генеральный директор РИНКЦЭ Алексей Антропов.

Экспертный пул сохраняет преимущественно российское представительство — 4775 из 4812 экспертов являются гражданами России. Наибольшее количество специалистов зарегистрировано в Москве (1499), Санкт-Петербурге (512), Московской (302), а также Новосибирской, Томской и Ростовской, Свердловской областях и Республике Татарстан. В 2025 г. в реестр впервые вошли эксперты новых территорий – из Донецка.

Средний стаж работы экспертов в своей области составляет около 28 лет. При этом в реестре сохраняется молодежная составляющая — 303 эксперта в возрасте до 39 лет. Более 97% экспертов в реестре имеют ученые степени кандидата или доктора наук, а каждый пятнадцатый эксперт является членом Российской академии наук.

