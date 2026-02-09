CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Стрим» и «Медиа-Телеком» подписали соглашение о дистрибуции 15 тематических каналов

«Стрим» и «Медиа-Телеком» заключили соглашение о дистрибуции портфеля из 15 тематических каналов телекомпании. В рамках партнерства «Медиа-Телеком» становится первым независимым дистрибьютором телеканалов «Стрим» на территории России и получает эксклюзивные права на их распространение. Сотрудничество направлено на расширение присутствия каналов «Стрим» в кабельных, спутниковых, IPTV- и OTT-сетях, а также на укрепление позиций компаний на российском медиарынке. Об этом CNews сообщили представители «Стрим».

«Подписание соглашения с «Медиа-Телеком» — важный этап в развитии нашей компании. Это наш первый опыт сотрудничества с независимым дистрибьютором на территории России, и мы уверены, что экспертиза партнера позволит увеличить охват каналов «Стрим» и окажет положительный эффект на бизнес-показатели компаний. Мы считаем, что наше разнообразное портфолио и большое количество программ собственного производства имеет огромный потенциал, который мы постараемся раскрыть совместными усилиями», — отметил Эмин Хамзаев, генеральный директор телекомпании «Стрим».

«Партнерство со «Стрим» — стратегический шаг, расширяющий дистрибуционное предложение компании «Медиа-Телеком». В результате партнерства наше портфолио пополнилось линейкой из 15 каналов, а их общее количество достигло 37. Помимо разнообразного контентного предложения производства «Стрим», такое сотрудничество — оптимизация бизнес-процессов для наших партнеров-операторов платного ТВ: возможность ведения переговоров по всему пакету каналов «Медиа-Телеком», а также упрощение документооборота», — сказал Александр Косарим, генеральный директор «Медиа-Телеком».

В рамках соглашения «Медиа-Телеком» займется дистрибуцией 15 каналов холдинга, охватывающих широкую аудиторию за счет разнообразия жанров и форматов. В портфолио входят телеканалы об увлечениях и хобби «Охота и рыбалка», «Усадьба» и «Точка отрыва», лайфстайл-каналы «Здоровое ТВ» и «Психология» о здоровом образе жизни, «Драйв» и «Авто24» для автолюбителей, познавательно-развлекательные каналы «Домашние животные», «Зоопарк», «Вопросы и ответы», детский канал «Уникум», а также киноканалы «Иллюзион+», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Ретро».

«Стрим» развивает оригинальные проекты, инвестируя в создание новых форматов, что позволяет компании формировать конкурентоспособное предложение для операторов и зрителей. Партнерство с «Медиа-Телеком» открывает новые возможности для масштабирования бизнеса и более эффективной работы с дистрибуционными площадками.

