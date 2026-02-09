«Точка Банк» купил 100% компании MPStats

АО «Точка» купило 100% компании MPStats, которая предлагает продавцам набор цифровых решений для ведения бизнеса на маркетплейсах. Сделка будет способствовать консолидации продавцов в экосистеме «Точка Банка», а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

MPStats — это сервис, который помогает анализировать, продвигать товары и услуги, автоматизировать работу на маркетплейсах для всех продавцов: от начинающих до продвинутых продавцов. В IV квартале 2025 г. «Точка Банк» и MPStats провели ряд успешных пилотов, в которых протестировали гипотезы по совместной работе.

Чтобы начать работать с MPStats, не обязательно иметь счет в «Точка Банке» — сервис доступен и для клиентов других банков.

Андрей Завадских, СЕО «Точка Банк»: «Мы в «Точка Банке» строим экосистему банковских и небанковских решений для продавцов на маркетплейсах. Наша цель — сделать эту экосистему центром управления бизнесом продавца, где данные, деньги и управленческие решения живут вместе. Сделка с MPStats одна из крупнейших на рынке на сегодняшний день. Мы покупаем не просто компанию, а лидера с наработанной экспертизой и сильнейшей командой. Вместе мы планируем развивать линейку продуктовых предложений для сегмента продавцов. Мы рассчитываем, что сервисы MPStats усилят нашу экосистему и позволят продавцам закрывать все свои задачи в одном окне».

По оценкам экспертов, популярные маркетплейсы занимают более половины GMV рынка e-commerce. Количество средних и крупных продавцов растет, при этом продавцы, которые имеют ежемесячные обороты более 1 млн руб., предпочитают торговать на двух и более площадках одновременно.

Основатель и генеральный директор MPStats Дмитрий Черобаев: «MPStats имеет большую экспертизу в разработке сервисов для торговли на маркетплейсах, а «Точка Банк» — в решениях для широкого круга предпринимательских задач. Уверен, объединив усилия мы сможем создать выдающуюся среду, в которой продавцам будет удобно и комфортно развивать свой бизнес, используя финансовые и аналитические инструменты, тесно интегрированные между собой. Хорошая сделка — это всегда win-win. Я думаю, что мы свидетели win-win-win: выигрывает «Точка Банк», выигрывает MPStats и выигрывает продавец».

В результате сделки MPStats входит в периметр АО «Точка», но при этом остается самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и основателя. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для продавцов, в том числе, на базе ИИ.

Лидер сегмента «Селлеры» в «Точка Банке» Константин Канивец: «Мы понимаем, что сейчас рынок становится сложнее: растут издержки, усложняются процессы, повышаются требования и создается дополнительная регуляторика. Поэтому мы постоянно запускаем новые направления, чтобы помогать клиенту на всех этапах процесса торговли: например помощь с закупками и ввозом, расчет суммы НДС в бухгалтерии, автоматизацию операционных процессов и расчет экономики. Сегодня ключевые факторы устойчивости бизнеса— операционная эффективность и умение быстро меняться. Именно поэтому мы расширяем линейку сервисов для продавцов с фокусом на аналитику и автоматизацию — все это снижает рутину и риск ошибок, позволяет трансформировать бизнес-модель под новые условия. Мы выбрали решение от лидера рынка, чтобы быть уверенными, что наши клиенты получат максимальный эффект от внедрения этого инструмента в рабочие процессы».

Сделка с MPStats стала третьей по счету для АО «Точка», которая расширяет линейку предложений для сегментов продавцов. Так, в 2024 г. в периметр компании вошел сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений, которые увеличивают конверсию в продажи на маркетплейсах. А годом ранее Точка Банк купил стартап из сферы e-commerce — EcomCom. Это сервис для продавцов на маркетплейсах, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.

Сейчас в пакет предложений для продавцов от «Точка Банка» входит более 15 сервисов. Среди них: единый кабинет продавца для управления продажами на основных маркетплейсах; управление ценами; управление остатками и заказами; перенос товаров с маркетплейсов; генерация описаний товаров и автоответы на отзывы; расчет юнит-экономики; мониторинг продаж и финансов; ИИ-ассистент продавца и др.