Rodionoff Group предлагает распространить ИT-льготы на инженеров и других технических специалистов

Консалтинговое агентство Rodionoff Group выступило с законодательной инициативой, которая поможет решить проблему острого дефицита инженеров, конструкторов, ученых и иных профессионалов. Руководство компании направило в Правительство России, профильные комитеты Госдумы и федеральные министерства официальные письма с предложением ввести для этих сотрудников льготы, аналогичные мерам поддержки ИT-специалистов. Льготная ипотека и отсрочка от службы в армии, действующие с весны 2022 г., доказали свою эффективность и позволили стабилизировать ситуацию в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Rodionoff Group.

Дефицит инженеров и других узкопрофильных сотрудников — одна из самых острых проблем высокотехнологичных отраслей. По данным Rodionoff Group, производственным предприятиям необходимо более 1,5 млн таких сотрудников, а ИT-компаниям — около 500 тыс. человек. Исследования, которые проводились в конце прошлого года, показали, что с нехваткой инженеров и технических специалистов столкнулись 45% работодателей, а о дефиците ИT-кадров сообщили 30%.

Ситуация в отдельных отраслях еще тревожнее. Московский институт электронной техники (МИЭТ) сообщал, что нехватка инженерных кадров для развития микроэлектронной отрасли в 2025 — 2027 гг. превысит 21 тыс. человек. Схожая ситуация складывается в материаловедении, робототехнике, химической промышленности и тяжелом машиностроении. Переломить негативный тренд позволит введение льгот для тех, кто работает в этих отраслях.

«Сегодня достижение технологического суверенитета не отраслевой проект, а стратегическая задача развития нашей страны. Переход к разработке и внедрению собственных технологий, а также их экспорт за рубеж невозможны без формирования нового класса инженерно-технических специалистов. Один из способов решения этой задачи — поддержка со стороны государства, позволяющая повысить уровень жизни таких сотрудников и создать условия для их эффективной работы. Надеемся, что нашу инициативу поддержат Правительство и Госдума Российской Федерации. Особенно рассчитываем на поддержку первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко», — сказал Иван Родионов, управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group.

