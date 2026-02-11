CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т1 Интеграция» и «Инферит» заключили партнерское соглашение

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором «Т1 Интеграция». Сотрудничество направлено на развитие технологической независимости организаций в коммерческом и государственном секторах, что отвечает целям компаний по укреплению цифрового суверенитета страны.

Благодаря партнерству с «Инферит» в портфель «Т1 Интеграция» войдёт флагманский программный продукт вендора по инвентаризации, учету и контролю ИТ-активов «Инферит ИТМен». Решение представлено в экосистеме продуктов вендора для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. ПО «Инферит ИТМен» соответствует всем современным ИТ-стандартам и требованиям регуляторов. Это позволяет «Т1 Интеграция» использовать продукты в проектах разного масштаба как в коммерческих, так и государственных организациях.

«Сочетание интеграционной экспертизы «Т1» и специализированных решений «Инферит» позволяет комплексно решать задачи заказчиков, повышая эффективность внутренних бизнес-процессов и существенно сокращая сроки внедрения новых ИТ-решений. Мы последовательно развиваем сотрудничество с технологическими партнерами, которые обладают глубокой экспертизой в своих предметных областях, и именно такой подход обеспечивает устойчивость ИТ-инфраструктур и отвечает актуальным требованиям рынка к импортонезависимым решениям», — отметил Алексей Изосимов, технический директор «Т1 Интеграция».

«Наше сотрудничество с «Т1 Интеграция» открывает новые возможности для укрепления цифрового суверенитета российских организаций. Компетенции партнера в интеграционных проектах и ключевой программный продукт «Инферит» — и «Инферит ИТМен» — позволяет закрывать критические потребности бизнеса и госструктур в надежных, импортонезависимых технологиях. Мы уверены, что вместе сможем значительно повысить устойчивость ИТ-инфраструктур клиентов», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

