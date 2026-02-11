CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Умный планировщик: в МАИ создали интеллектуальную систему управления производством

Представьте завод, где нужно одновременно учитывать сотни нюансов: какое оборудование занято, кто из рабочих свободен, когда приедут материалы, в какой срок надо сдать заказ. Раньше за это отвечали люди или локальные сервисы, предназначенные для отдельных этапов работы. Теперь эту задачу решает комплексная система планирования, разработанная компанией «Дата-Центр Автоматика» с применением научных подходов, предложенных специалистами Московского авиационного института. Она будет полезна на предприятиях металлургии, машино-, авиастроения и других отраслей, где требуется сложное планирование. Разработка позволит существенно сократить издержки, более точно прогнозировать сроки выполнения заказов, оперативно реагировать на изменения и минимизировать потери, связанные с ошибками ручного планирования. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«В основе разработки – компьютерная программа, способная охватить весь производственный процесс – от закупки сырья до выпуска готовой продукции. Система умеет составлять планы на любой временной горизонт: от долгосрочных (на год или квартал) до оперативных (на каждую смену). При этом она учитывает множество критически важных факторов: возможности имеющегося оборудования, график работы и квалификацию персонала, сроки поставки материалов и строгие требования к качеству продукции. Важное преимущество системы — её гибкость: она оперативно перестраивает планы, если возникают непредвиденные обстоятельства, например задержка поставок», – сказала автор проекта, доцент кафедры 804 «Теория вероятностей и компьютерное моделирование» МАИ, руководитель направления планирования и оптимизации в «Дата-Центр Автоматика» Варвара Рассказова.

Теоретические исследования по проекту проводились при поддержке Российского научного фонда. В проведении вычислительных экспериментов и проверке гипотез участвовали учёные кафедры 804, а также студенты института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ.

Программа построена по модульному принципу, где каждый блок выполняет свою функцию: хранение данных о продукции, оборудовании и технологических процессах, разбиение сложных задач на более простые этапы, построение математических моделей и взаимодействие с алгоритмами‑решателями. Система легко интегрируется с существующими ИT-решениями предприятия.

Проект уже успешно внедрен на предприятиях металлургической отрасли. В настоящее время команда работает над расширением функционала. В частности, создаётся модуль предиктивной аналитики, который будет прогнозировать возможные проблемы в производственном процессе и предлагать оптимальные пути их решения. Кроме того, ведется разработка механизмов адаптивного управления: система научится самонастраиваться на основе обратной связи от пользователей, что сделает её еще более гибкой и удобной в эксплуатации.

