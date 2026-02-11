«Яндекс» открывает новый сезон стажировок и на четверть расширяет набор на ML-направление

«Яндекс» запускает новый сезон стажировок с расширенным набором ML-специалистов. За год компания планирует нанять по всем специальностям рекордные 3200 стажеров — на 500 больше, чем в 2025 г. Также открылась регистрация на ближайшие молодежные проекты «Яндекса», включая фестиваль про технологии и карьеру Young Con, тренировки по алгоритмам и «Баттл вузов». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Машинное обучение стало ключевым направлением сезона: число ML-стажеров вырастет до 500 человек — это на четверть больше, чем годом ранее. Потребность в специалистах растет вместе с развитием ИИ-продуктов: так, в исследовательском департаменте (R&D) и в команде разработки технологий Alice AI число вакансий для стажеров выросло на треть. Им предстоит решать амбициозные задачи: создавать ИИ-агентов для «Алисы AI», развивать большие языковые модели и технологии автономного транспорта, а также заниматься новым направлением 2026 г. — обучением роботов-гуманоидов. В 2025 г. 56% ML-стажеров перешли на работу в штат — это самый высокий показатель среди стажеров-разработчиков.

«Мы расширяем ML-направление стажировок, потому что активно внедряем ИИ-технологии в продукты и задач стало больше: от развития «Алисы AI» до обучения роботов. Опыт показывает: лучший способ вырастить классного специалиста — это сразу погрузить его в реальную разработку. Для нас сезон стажировок — это возможность найти и обучить будущих коллег, а для ребят — возможность начать карьеру, работая в сервисах, которыми пользуются миллионы людей», — сказал технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков.

Помимо ML, набор открыт по всем основным техническим направлениям: фронтенд, бэкенд, аналитика и мобильная разработка. Для нетехнических специалистов есть стажировки в области финансов, управления продуктами и проектами, HR, закупок и юриспруденции. Стажеры присоединяются к командам практически всех сервисов Яндекса и работают над реальными проектами наравне со штатными сотрудниками.

Стажировка в «Яндексе» оплачивается, длится от трех до шести месяцев и проходит по гибкому графику, чтобы ее можно было совмещать с учебой. В 2026 г. обновилось тестовое задание в «Яндекс Контесте», поэтому кандидаты, которые ранее не прошли отбор, могут снова попробовать свои силы.

У каждого участника есть ментор, который помогает адаптироваться внутри «Яндекса» и пройти стажировку. Иногородним студентам компания оплачивает переезд и проживание в «Айтиобщаге». Это хостел в Москве, который «Яндекс» обустроил специально для стажеров: там можно не только отдыхать, но и учиться, заниматься спортом и посещать образовательные мероприятия.