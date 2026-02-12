Okdesk заключила партнерское соглашение с интегратором «Системный софт»

Okdesk заключила партнерское соглашение с интегратором «Системный софт». В рамках сотрудничества заказчикам станет доступно внедрение платформы для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk.

Платформа Okdesk предназначена для управления заявками, сервисным обслуживанием и ТОиР. Решение поддерживает автоматизацию сервисных процессов, контроль сроков исполнения, планирование выездных работ и управление мобильными сотрудниками. В рамках сотрудничества клиентам «Системного софта» будет доступна on-premise-версия Okdesk.

Сотрудничество ориентировано на организации с распределёнными сервисными службами и мобильными бригадами, которым требуется автоматизация процессов обработки заявок, координации выездных инженеров и проведения технического обслуживания и ремонтов в защищённом контуре. Возможность локального развёртывания позволяет учитывать требования информационной безопасности и внутренние регламенты компаний.

«Сегодня как никогда для бизнеса важны быстрые результаты за разумные бюджеты и в разумные сроки, а не «абсолютная гибкость» с бесконечным внедрением и кастомизацией. Платформа Okdesk в части управления заявками является достойной альтернативой решений уровня Enterprise, только в разы дешевле, а теперь ещё и с возможностью развёртывания по модели on-premise. В части управления выездным сервисом и мобильными ремонтами платформа Okdesk предлагает широкий набор функциональных возможностей и гибкие настройки сценариев работы, адаптированные под требования отечественного рынка. У коллег из «Системный софт» огромный опыт работы с крупными заказчиками, уверен, что партнёрство пойдёт на пользу всем сторонам: нам, коллегам и нашим общим заказчикам», – сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

«Мы видим запрос со стороны клиентов на автоматизацию выездного обслуживания и мобильных ремонтов в защищённом контуре. Партнёрство с Okdesk позволяет нам закрыть эту потребность отечественным решением с понятной экономикой и быстрым запуском. Для заказчиков это означает сокращение сроков обработки заявок, повышение прозрачности сервисных процессов и управляемость распределённых команд», – сказал Александр Дмитриев, руководитель направления по развитию ПО, «Системный софт».