Рост инвестиций рекламодателей на 141% в 2025 году: «Авито Реклама» подвела итоги работы

«Авито Реклама» подвела итоги 2025 г.: инвестиции рекламодателей в кампании на площадке выросли на 141% год к году. Объем инвестиций от сотрудничества с рекламными агентствами также увеличился: почти в два раза по итогам работы с сетевыми партнерами и в пять раз — с несетевыми.

«В прошлом году мы не только укрепили свои позиции на рынке, но и стали одними из лидеров в индустрии. Запуск рекламного кабинета стал для нас стратегическим проектом, который обеспечил тысячи рекламодателей новым инвентарем, платежеспособной аудиторией, а также максимально целевыми показами и кликами по средней стоимости 9 руб. Этот год станет для нас новой вехой. Мы уже активно работаем над запуском внешней рекламной сети, таргетингом по ключевым словам, инструментами для оптимизации конверсий и другими — стратегическими для отрасли — решениями. Наша цель — стать для партнеров площадкой первого выбора», — сказал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».

Количество рекламодателей показало положительную динамику: в сравнении с 2024 г. их число выросло более чем в пять раз. Самыми быстрорастущими категориями бизнеса с точки зрения рекламных инвестиций стали: «Мебель и интерьер» (+307% год к году), «Одежда и аксессуары» (+197% год к году), «Логистические услуги и перевозки» (+105% год к году), «Финансы и страхование» (+60% год к году), «Бытовая техника и электроника» (+54% год к году), FMCG (+29% год к году).

В список отраслей с самыми высокими объемами рекламных бюджетов попали: «Финансы и страхование», «Недвижимость», «IT и телеком», «Авто и транспорт», FMCG.

В топе самых востребованных рекламных инструментов — динамический HTML5-баннер: инвестиции рекламодателей в этот формат выросли в 27 раз год к году. На втором месте баннер во всю высоту экрана: в 2025 г. бренды запускали его в три раза чаще в сравнении с 2024. Быстрый рост показал и баннер на главной странице «Авито»: в IV квартале инвестиции рекламодателей в этот формат выросли в 7 раз относительно III квартала.

С помощью нового кабинета «Авито Реклама» обеспечила рынок дополнительным инвентарем: его емкость выросла в четыре раза. Растет и эффективность кампаний: за последние полгода она увеличилась на 43% за счет развития алгоритмов искусственного интеллекта.