Две трети россиян готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю при сохранении зарплаты

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос. и выяснили, на каких условиях россияне готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Две трети опрошенных (64%) называют главным фактором сохранение текущей заработной платы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 16 по 18 января 2026 г. среди 5 651 респондента.

«Еще 14% респондентов готовы работать четыре дня в неделю, только если количество рабочих часов не будет увеличено, 12% согласны ради трех выходных трудиться дольше (например, 4 дня по 10 часов). 6% участников опроса рассмотрели бы вариант сокращенной недели даже с некоторым уменьшением зарплаты, и лишь 2% не готовы к такому переходу в принципе», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Опрос hh.ru также показал, что 23% респондентов уже работали в формате четырехдневки. Чаще всего с занятостью по четыре дня в неделю сталкивались представители гостинично-ресторанной сферы (42%), домашний и обслуживающий персонал (40%), работники спортивных клубов и салонов красоты (39%), автомобильного бизнеса (33%), сферы безопасности (32%), науки (30%) и рабочий персонал (30%).

64% опрошенных уверены, что при четырехдневной рабочей неделе смогут лучше восстанавливаться и трудиться более сосредоточенно. Еще 17% отметили, что изменение графика не повлияет на продуктивность. Наконец, 11% считают, что сокращение количества рабочих дней приведет к высокой нагрузке, а вместе с ней — к усталости и снижению эффективности.

Если бы дополнительный выходной день был фиксированным, 47% предпочли бы отдыхать в понедельник, 21% — в пятницу, 12% — в среду (чтобы разделить неделю на два коротких отрезка). Для остальных 20% день не принципиален.

«Россияне связывают переход на четырехдневную рабочую неделю с рядом положительных изменений в личной жизни. Так, 61% опрошенных считают, что у них появится больше времени для общения с близкими и друзьями. 52% отмечают возможность больше отдыхать, а 44% использовали бы дополнительный выходной для реализации личных проектов, увлечений или повышения квалификации. Также 42% ожидают улучшения ментального здоровья и снижения уровня стресса, а 27% — больше времени для бытовых дел. Кроме того, 14% респондентов подчеркивают возможность для дополнительного заработка», — сказала Мария Игнатова.

Главные недостатки, которые видят россияне у четырехдневной недели, — это потенциальное снижение зарплаты (73%) из-за уменьшения количества рабочих часов, увеличение нагрузки и переработок (50%), рост стресса (36%), а также сокращение отпуска (25%) и ухудшение карьерных перспектив (9%).