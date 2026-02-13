Компания Summit Group стала резидентом «Сколково»

Компания «ИТ-Центр», входящая в Summit Group, стала резидентом центра «Сколково». Решение было принято экспертной коллегией фонда с учетом высокой технологической значимости разработок компании, направленных на импортозамещение программного обеспечения в банковском и микрофинансовом секторе России.

Эксперты высоко оценили созданную компанией экосистему автоматизации бизнес-процессов — модульную цифровую платформу для финансовых организаций. Решение позволяет формировать единую ИТ-среду из готовых функциональных блоков: от бухгалтерского учета и скоринга (оценки кредитоспособности заемщика) до коммуникаций с клиентами по телефону, электронной почте и в мессенджерах.

«Статус резидента “Сколково” — это признание того, что наш проект решает системную задачу федерального масштаба. Сегодня российский финансовый рынок остро нуждается в современном, безопасном и доступном отечественном ПО. После ухода зарубежных вендоров многие банки и МФО столкнулись с тем, что используемые решения перестали обновляться, а новые продукты зачастую работают разрозненно. Бухгалтерия — в одной системе, скоринг — в другой, коммуникации с клиентами — в третьей. Это приводит к ручному переносу данных, росту операционных рисков, замедлению процессов и увеличению издержек. Наша разработка предлагает комплексное решение, объединяя пять ключевых направлений работы финансовой организации в единой цифровой среде — учет и бухгалтерская отчетность, AI-скоринг, клиентские коммуникации и инструменты повышения качества сервиса. Поддержка Фонда позволит нам ускорить доработку и масштабирование решения», — отметил Максим Егоров, IT-директор Summit Group.

Статус резидента предоставляет компании доступ к мерам государственной поддержки, включая налоговые льготы и преференции по страховым взносам. Высвобожденные средства планируется направить на развитие продуктовой линейки и расширение команды разработки.

В ближайших планах компании — вывод в коммерческую эксплуатацию всех пяти модулей платформы, а также расширение интеграций с государственными информационными системами, включая портал «Госуслуги», ФНС, МВД и СМЭВ.