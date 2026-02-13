CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Оксана Белякова назначена управляющим директором сервиса от «Нетмонет»

Оксана Белякова назначена управляющим директором сервиса электронных чаевых «Нетмонет». На этой позиции она сосредоточится на масштабировании компании, развитии продукта и укреплении управленческой структуры. Игорь Феркалюк завершает роль управляющего директора и сосредоточится на новых профессиональных задачах. Об этом CNews сообщили представители «Нетмонет».

Ранее Белякова более шести лет работала в Skyeng, где отвечала за рост бизнеса, расширение продуктовой линейки, построение коммерческих и операционных процессов, а также развивала различные инициативы для пользователей.

