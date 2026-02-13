Оксана Белякова назначена управляющим директором сервиса от «Нетмонет»

Оксана Белякова назначена управляющим директором сервиса электронных чаевых «Нетмонет». На этой позиции она сосредоточится на масштабировании компании, развитии продукта и укреплении управленческой структуры. Игорь Феркалюк завершает роль управляющего директора и сосредоточится на новых профессиональных задачах. Об этом CNews сообщили представители «Нетмонет».

Ранее Белякова более шести лет работала в Skyeng, где отвечала за рост бизнеса, расширение продуктовой линейки, построение коммерческих и операционных процессов, а также развивала различные инициативы для пользователей.