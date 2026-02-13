Спутниковое ТВ в тренде: «Триколор» демонстрирует рост в сегменте новых подключений

Оператор платного телевидения «Триколор» завершил 2025 г. ростом в сегменте новых подключений. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Наиболее успешным стал весенний период: с апреля по июнь 2025 г. «Триколор» подключил свыше 40 тыс. абонентов, что на 11% больше, чем весной 2025 г. Общий рост количества подключений за минувший год составил 10% в сравнении с 2024 г.

Основными каналами привлечения клиентов служат официальные дилеры и фирменные салоны-магазины (ФСМ) — всего свыше 3000 точек продаж в целом по стране, — а также интернет-магазин оператора. За минувший год онлайн-площадка «Триколор» показала рост 42% по привлечению новых клиентов. Вместе с этим показателем растут и другие: трафик (+35%), оборот (+48%) и средний чек утвержденных заказов, который по итогам 2025 г. составил 11 483 руб. (+29%).

В 2026 г. «Триколор» планирует существенное расширение ФСМ. Компания собирается открыть более 120 салонов нового формата, которые будут трансформированы из точек продаж в центры лояльности и сервиса.

«В последние годы аналитики говорят о том, что рынок спутникового телевидения находится в состоянии покоя. Тем не менее в текущих реалиях мы видим, что внешние факторы оказывают существенное влияние на выбор спутникового ТВ. Регулярные ограничения мобильного интернета привели к увеличению спроса не только на спутниковый интернет, но и на телевидение. Клиенты хотят иметь стабильный доступ к эфиру любимого канала вне зависимости от ситуации», — сказал директор по продажам «Триколор» Кирилл Мариночкин.